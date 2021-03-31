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Кабмін затвердив ліцензійні умови продовження діяльності з проведення азартних ігор

Кабмін затвердив ліцензійні умови продовження діяльності з проведення азартних ігор

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Кабінет Міністрів України затвердив постанову про затвердження ліцензійних умов з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор. Про це написав у Telegram-каналі міністр кабінету міністрів України Олег Немчінов, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні на черговому засіданні Кабінету Міністрів України було затверджено постанову Кабінету Міністрів України “Про затвердження Ліцензійних умов з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор”, — написав Немчінов.

Деталі

За його словами, метою прийняття постанови є затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор та встановлення вичерпного переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор, а також вичерпного переліку вимог, обов’язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності. Документ було розроблено Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей.

“Зважаючи на довготривалу, з 2009 року, заборону грального бізнесу ІТ-компанії, які займаються розробкою програмного забезпечення для організації та провадження азартних ігор знаходяться в тіні та не афішують про свою діяльність. З прийняттям Закону гральний бізнес в Україні легалізовано та встановлено правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, визначено правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор”, — зазначив він.

Немчінов зауважив, що повноцінне функціонування та реалізація положень зазначеного закону можлива лише за умови створення системи нормативно правових актів, які б ефективно регулювали всі аспекти діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, у тому числі і щодо постачання/надання програмного забезпечення для грального бізнесу. При цьому створення правового поля для такої діяльності дозволить суб’єктам господарювання відкрито здійснювати діяльність, рекламувати свою діяльність, юридично закріплювати зобов’язання з контрагентами, отримати інші переваги законного провадження діяльності. Прозорий та врегульований порядок отримання ліцензії з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор відкриє для ІТ-сфери можливість легальної співпраці та надасть доступ всім бажаючим до чесного ведення бізнесу в сфері азартних ігор.

Окрім того, він розповів, що ліцензування господарської діяльності з надання послуг з розроблення програмного забезпечення надходження до бюджету близько 6 мільйонів гривень щорічно, виходячи з розрахунку 20 ліцензій вартістю 300 тисяч гривень на рік.

Доповнення

Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей погодила видачу ліцензій на проведення азартних ігор в гральних закладах казино для ТОВ “Нібула Геймс” (Київ) — у львівському “Гранд Готелі”, а також для ТОВ “Прімум” (Київ) — в одеському готелі “Гагарін”.

11 серпня 2020 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”.

Закон про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор набув чинності 13 серпня 2020 року.

21 жовтня 2020 року уряд призначив голову та членів комісії із регулювання азартних ігор та лотерей.

Нагадаємо, в лютому цього року на рахунки Державної казначейської служби України надійшли 23,4 млн грн за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор у мережі інтернет.

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