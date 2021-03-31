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Кабмин утвердил лицензионные условия продолжения деятельности по проведению азартных игр

Кабмин утвердил лицензионные условия продолжения деятельности по проведению азартных игр

Киев  •  УНН

 • 20500 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Кабинет Министров Украины утвердил постановление об утверждении лицензионных условий по предоставлению услуг в сфере организации и проведения азартных игр. Об этом написал в Telegram-канале министр кабинета министров Украины Олег Немчинов, передает УНН.

Цитата

“Сегодня на очередном заседании Кабинета Министров Украины было утверждено постановление Кабинета Министров Украины “Об утверждении Лицензионных условий по предоставлению услуг в сфере организации и проведения азартных игр”, — написал Немчинов.

Детали

По его словам, целью принятия постановления является утверждение Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по предоставлению услуг в сфере организации и проведения азартных игр и установления исчерпывающего перечня документов, прилагаемых к заявлению о получении лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению услуг в сфере организации и проведения азартных игр, а также исчерпывающего перечня требований, обязательных для выполнения при осуществлении указанной деятельности. Документ был разработан Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей.

“Учитывая длительный, с 2009 года, запрет игорного бизнеса IТ-компании, которые занимаются разработкой программного обеспечения для организации и проведения азартных игр находятся в тени и не афишируют о своей деятельности. С принятием Закона игорный бизнес в Украине легализован и установлены правовые основы осуществления государственного регулирования хозяйственной деятельности в сфере организации и проведения азартных игр в Украине, определены правовые, экономические, социальные и организационные условия функционирования азартных игр”, — отметил он.

Немчинов отметил, что полноценное функционирование и реализация положений указанного закона возможно лишь при условии создания системы нормативно-правовых актов, которые бы эффективно регулировали все аспекты деятельности в сфере организации и проведения азартных игр, в том числе и по поставкам/предоставлению программного обеспечения для игорного бизнеса. При этом создание правового поля для такой деятельности позволит субъектам хозяйствования открыто осуществлять деятельность, рекламировать свою деятельность, юридически закреплять обязательства с контрагентами, получить другие преимущества законного осуществления деятельности. Прозрачный и урегулированный порядок получения лицензии по предоставлению услуг в сфере организации и проведения азартных игр откроет для IТ-сферы возможность легального сотрудничества и предоставит доступ всем желающим к честному ведению бизнеса в сфере азартных игр.

Кроме того, он рассказал, что лицензирование хозяйственной деятельности по предоставлению услуг по разработке программного обеспечения поступления в бюджет около 6 миллионов гривен ежегодно, исходя из расчета 20 лицензий стоимостью 300 тысяч гривен в год.

Дополнение

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей согласовала выдачу лицензий на проведение азартных игр в игорных заведениях казино для ООО “Нибула Геймс” (Киев) — во львовском “Гранд Отеле”, а также для ООО “Примум” (Киев) — в одесской гостинице “Гагарин”.

11 августа 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр”.

Закон о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр вступил в силу 13 августа 2020 года.

21 октября 2020 года правительство назначило председателя и членов комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Напомним, в феврале этого года на счета Государственной казначейской службы Украины поступили 23,4 млн грн за лицензию на организацию и проведение азартных игр в сети интернет.

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