За члена Комісії з азартних ігор Гетьмана внесли понад 5 млн грн застави
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. За чинного члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Євгена Гетьмана, якого підозрюють в отриманні хабаря за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу, внесли заставу у понад 5 млн грн. Про це журналісту УНН повідомила керівник відділу комунікацій у Вищому антикорупційному суді Олеся Чемерис.
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“Учора пізно ввечері застава у повному обсязі, визначеному ухвалою, потрапила на рахунок ВАКС”, — сказала Чемерис.
Що було раніше
20 серпня 2021 року НАБУ затримало Гетьмана під час отримання хабаря у розмірі 90 тис. дол. за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу.
22 серпня ВАКС відправив Гетьмана під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 5 000 658 грн із вимогою носити електронний засіб контролю.