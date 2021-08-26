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За члена Комісії з азартних ігор Гетьмана внесли понад 5 млн грн застави

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. За чинного члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Євгена Гетьмана, якого підозрюють в отриманні хабаря за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу, внесли заставу у понад 5 млн грн. Про це журналісту УНН повідомила керівник відділу комунікацій у Вищому антикорупційному суді Олеся Чемерис.

Цитата

“Учора пізно ввечері застава у повному обсязі, визначеному ухвалою, потрапила на рахунок ВАКС”, — сказала Чемерис.

Що було раніше

20 серпня 2021 року НАБУ затримало Гетьмана під час отримання хабаря у розмірі 90 тис. дол. за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу.

22 серпня ВАКС відправив Гетьмана під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 5 000 658 грн із вимогою носити електронний засіб контролю.

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