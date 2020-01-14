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ВАКС рассмотрит дело Насалыка, который "забыл" задекларировать 1,2 млн долларов 23 января

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 января. УНН. Высший антикоррупционный суд рассмотрит дело бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, который "забыл" задекларировать 1,2 млн долларов 23 января. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"Судебное разбирательство начнется в Киеве 23 января в 12:00", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 13 января, в Высшем антикоррупционном суде состоялось подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению экс-министр энергетики и угольной промышленности.

"Во время заседания защитники и обвиняемый обращались в суд с многочисленными заявлениями, жалобами и ходатайствами, в частности, о закрытии уголовного производства и возвращении обвинительного акта прокурору. Впрочем, судом было установлено отсутствие оснований для удовлетворения этих заявлений, жалоб и ходатайств", - отмечается в сообщении.

Напомним, расследованием установлено, что в 2014 году подозреваемый получил взаймы 1,249 млн долларов США от физического лица. Однако в нарушение требований Закона Украины "О предотвращении коррупции", чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях.

В августе расследование по делу Насалыка было завершено.

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