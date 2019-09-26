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Насалику вдруге відмовили в скасуванні підозри у кримінальному провадженні - САП

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику вдруге відмовили в скасуванні підозри у кримінальному провадженні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Насалику вдруге відмовили в скасуванні підозри у кримінальному провадженні - САП

“У Вищому антикорупційному суді за участі прокурорів САП відбувся розгляд скарги, поданої адвокатами колишнього очільника Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, стосовно скасування підозри у кримінальному провадженні щодо внесення недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2018 роки”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що колегія суддів ВАКС погодилась з доводами прокурора САП та відмовила у задоволенні скарги стороні захисту, не виявивши жодних доказів щодо порушення порядку повідомлення про підозру колишньому високопосадовцю.

У пресцентрі ВАКС зауважили, що це вже друга аналогічна скарга адвокатів — 16 вересня 2019 року Вищий антикорупційний суд розглянув та відмовив у задоволенні скарги.

“Таким чином, судді вже двічі підтвердили обґрунтованість вказаного процесуального рішення”, — зазначили у пресцентрі.

У САП також нагадали, що 9 липня 2019 року за погодження прокурора САП детективами НАБУ повідомлено про підозру за ст. 366-1 КК України Міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику.

Розслідуванням встановлено, що у 2014 році підозрюваний отримав у позику 1,249 млн доларів США від фізичної особи. Проте в порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції”, чиновник не відобразив вказану інформацію у щорічних деклараціях.

“Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду”, — підкреслили у пресцентрі САП.

Нагадаємо, у серпні було завершено розслідування у справі Насалика, який “забув” задекларувати 1,2 млн доларів.

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