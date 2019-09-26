Насалику вдруге відмовили в скасуванні підозри у кримінальному провадженні - САП
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику вдруге відмовили в скасуванні підозри у кримінальному провадженні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
“У Вищому антикорупційному суді за участі прокурорів САП відбувся розгляд скарги, поданої адвокатами колишнього очільника Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, стосовно скасування підозри у кримінальному провадженні щодо внесення недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2018 роки”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що колегія суддів ВАКС погодилась з доводами прокурора САП та відмовила у задоволенні скарги стороні захисту, не виявивши жодних доказів щодо порушення порядку повідомлення про підозру колишньому високопосадовцю.
У пресцентрі ВАКС зауважили, що це вже друга аналогічна скарга адвокатів — 16 вересня 2019 року Вищий антикорупційний суд розглянув та відмовив у задоволенні скарги.
“Таким чином, судді вже двічі підтвердили обґрунтованість вказаного процесуального рішення”, — зазначили у пресцентрі.
У САП також нагадали, що 9 липня 2019 року за погодження прокурора САП детективами НАБУ повідомлено про підозру за ст. 366-1 КК України Міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику.
Розслідуванням встановлено, що у 2014 році підозрюваний отримав у позику 1,249 млн доларів США від фізичної особи. Проте в порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції”, чиновник не відобразив вказану інформацію у щорічних деклараціях.
“Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду”, — підкреслили у пресцентрі САП.
Нагадаємо, у серпні було завершено розслідування у справі Насалика, який “забув” задекларувати 1,2 млн доларів.