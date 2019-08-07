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Завершено розслідування у справі Насалика, який "забув" задекларувати 1,2 млн доларів

Завершено розслідування у справі Насалика, який "забув" задекларувати 1,2 млн доларів

Київ • УНН

 • 19405 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Завершено досудове розслідування у справі міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика, який “забув” задекларувати 1,2 млн доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення прес-служби САП на офіційній сторінці у Facebook.

“За дорученням прокурорів САП детективами НАБУ прийнято рішення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів у кримінальному провадженні за підозрою міністра енергетики та вугільної промисловості України у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України за фактом внесення недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2018 роки”, — йдеться в повідомленні.

Також, повідомляється, що після ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування буде вирішене питання щодо направлення вказаного провадження до суду.

Нагадаємо, детективами НАБУ повідомлено про підозру міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику, який “забув” задекларувати 1,249 млн доларів.

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