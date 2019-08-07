Завершено расследование по делу Насалыка, который "забыл" задекларировать 1,2 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Завершено досудебное расследование по делу министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалыка, который "забыл" задекларировать 1,2 млн долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы САП на официальной странице в Facebook.
"По поручению прокуроров САП детективами НАБУ принято решение о завершении досудебного расследования и открытия материалов в уголовном производстве по подозрению министра энергетики и угольной промышленности Украины в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины по факту внесения недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2015-2018 годы", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что после ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования будет решен вопрос о направлении указанного производства в суд.
Напомним, детективами НАБУ сообщено о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалык, который "забыл" задекларировать 1,249 млн долларов.