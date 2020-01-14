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ВАКС розгляне справу Насалика, який "забув" задекларувати 1,2 млн доларів 23 січня

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд розгляне справу колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика, який "забув" задекларувати 1,2 млн доларів 23 січня. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"Судовий розгляд розпочнеться в місті Києві 23 січня о 12:00",- йдеться у повідомленні.

Також, повідомляється, що 13 січня, у Вищому антикорупційному суді відбулося підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням ексміністра енергетики та вугільної промисловості.

"Під час засідання захисники та обвинувачений зверталися до суду з численними заявами, скаргами та клопотаннями, зокрема, про закриття кримінального провадження та повернення обвинувального акту прокурору. Втім, судом було встановлено відсутність підстав для задоволення цих заяв, скарг та клопотань",- зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, розслідуванням встановлено, що у 2014 році підозрюваний отримав у позику 1,249 млн доларів США від фізичної особи. Проте в порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", чиновник не відобразив вказану інформацію у щорічних деклараціях.

У серпні розслідування у справі Насалика було завершено.

Українські Національні Новини

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