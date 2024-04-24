ВАКС избирает меру пресечения министру Сольскому

Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому, которого подозревают в завладении государственной землей, сообщает УНН.

Детали

По данным УНН, заседание должно было начаться в 14:00.

Как сообщила журналисту УНН пресс-секретарь САП Ольга Постолюк, прокуроры будут просить применить к министру меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.

УНН транслирует заседание суда у себя на странице в Facebook.

Напомним

23 апреля, Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что экс-главу аграрного комитета Верховной Рады - действующего министра уличили в завладении государственной землей на 291 миллион гривен и попытке завладения землей еще на 190 миллионов гривен.

Как сообщил УНН источник, речь идет о Николае Сольском, который сейчас занимает должность министра аграрной политики и продовольствия Украины.