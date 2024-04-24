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После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
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Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
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Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
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ВАКС избирает меру пресечения министру Сольскому
Высший антикоррупционный суд рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения министру аграрной политики Николаю Сольскому, которого подозревают в завладении государственными землями.
Доходы рф от продажи нефти и газа удвоятся несмотря на санкции - Reuters
Несмотря на западные санкции, доходы россии от продажи нефти и газа, по прогнозам, вырастут почти вдвое в годовом исчислении до 14 миллиардов долларов в апреле 2024 года благодаря росту цен.
Депутаты призвали международное сообщество активизировать усилия для освобождения украинских пленных
Верховная Рада приняла постановление, в котором призвала международное сообщество активизировать усилия по освобождению и возвращению в Украину всех захваченных и незаконно удерживаемых граждан Украины, особенно украинских журналистов.
На Львовщине задержали военного, который обещал за взятку перевести мобилизованного в тыловую часть
Во Львовской области задержали военнослужащего, который требовал $3 000 от мобилизованного за то, чтобы организовать его перевод в тыловую часть и избежать отправки в зону боевых действий.
Во время визита в Пекин Блинкен будет говорить об обеспокоенности от поддержки Китаем россии - CNN
Ожидается, что во время своего визита в Китай Государственный секретарь США Энтони Блинкен сделает решительное предупреждение китайским лидерам о поддержке их страной усилий россии по наращиванию производства вооружений в связи с продолжением войны в Украине.
Митрополиту Святогорской лавры УПЦ (МП) сообщили о подозрении
Митрополиту Арсению, наместнику Святогорской лавры, СБУ сообщила о подозрении за то, что он во время литургии разгласил российским оккупантам расположение блокпостов Вооруженных сил Украины в Донецкой области.
В Одессе россияне утром нанесли удар по месту хранения сломанной автотехники - Силы обороны Юга
В Одессе во время утренней атаки россияне попали в место хранения сломанной автотехники. Никто на объекте не пострадал.
В США одобрили потенциальный запрет TikTok: вот что произойдет дальше
Конгресс США принял закон, который может привести к запрету TikTok в США, если китайская материнская компания ByteDance не продаст приложение в течение 270 дней после подписания законопроекта президентом Байденом.
Рада сделала шаг к стимулированию развития цифровой экономики в Украине
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект по обеспечению надлежащего функционирования правового режима "Дія Сити" и его адаптации к условиям военного положения в Украине, уточнения налогообложения заработной платы и договоров подряда для специалистов-резидентов "Дія Сити", мобилизационных правил и положений об образовании.
Меджлис планирует установить памятник жертвам геноцида крымских татар
Меджлис крымскотатарского народа инициировал проект создания памятника жертвам геноцида крымскотатарского народа в память о массовой депортации крымских татар.