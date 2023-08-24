"вагнеровцы", вероятно, пытаются выехать из беларуси в рф - Центр нацсопротивления
Киев • УНН
КИЕВ.24 августа. УНН. На фоне вероятной смерти террориста евгения пригожина, его соратники формируют колонны для выезда из лагерей. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что по данным белорусского подполья, вечером 23 августа происходит сворачивание части лагерей «вагнеровцев» в беларуси.
Вероятно колонны направляются в сторону границы с РФ, но спецслужбы Беларуси пытаются препятствовать выезду автомобильной техники наемников.
Контекст
В среду вечером, 23 августа, около 20.00 российские СМИ и Росавиация сообщили, что в Тверской области России разбился самолет, среди пассажиров которого был главарь группы Вагнера Евгений Пригожин. Сообщается, что все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель Пригожина − Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".
О смерти пригожина сообщили президенту США Джо Байдену. В Белом доме заявили, что они не удивлены смертью пригожина.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С’появилось видео крушения самолета с пригожиным в тверской области рф