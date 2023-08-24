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"вагнерівці", ймовірно, намагаються виїхати з білорусі до рф – Центр нацспротиву

"вагнерівці", ймовірно, намагаються виїхати з білорусі до рф – Центр нацспротиву

Київ • УНН

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КИЇВ.24 серпня. УНН. На тлі ймовірної смерті терориста євгена пригожина, його соратники формують колони для виїзду з таборів. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що за даними білоруського підпілля, ввечері 23 серпня відбувається згортання частини таборів «вагнерівців» в білорусі.

Ймовірно колони прямують в напрямок кордону з рф, але спецслужби білорусі намагаються перешкоджати виїзду автомобільної техніки найманців.

Контекст

У середу ввечері, 23 серпня, близько 20.00 російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що у Тверській області росії розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євген Пригожин. Повідомляється, що всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитро Уткін із позивним "Вагнер".

Про смерть пригожина повідомили президента США Джо Байдена. У Білому домі заявили, що вони не здивован смертю пригожина. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖЗ’явилося відео аварії літака з пригожиним у тверській області рф

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