В Житомире неизвестный бросил гранату в людей возле супермаркета: есть раненые

В Житомире неизвестный мужчина поздно вечером бросил гранату в группу людей, находившихся возле супермаркета, и скрылся с места происшествия. Травмированы шесть человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Житомирской области.

30 мая около 23:30 в полицию поступило сообщение о взрыве рядом с супермаркетом на проспекте Мира. В результате травмированы шесть человек

На место происшествия немедленно выехали руководство Главного управления Нацполиции области, следственно-оперативные группы, взрывотехники.

В ходе проведения первоочередных следственных действий полицейские предварительно установили, что неизвестный мужчина бросил взрывоопасный предмет в группу людей и скрылся с места происшествия. В результате взрыва шесть жителей Житомира в возрасте от 22 до 42 лет получили телесные повреждения и были госпитализированы