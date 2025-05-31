В Житомире неизвестный бросил гранату в людей возле супермаркета: есть раненые
Киев • УНН
В Житомире неизвестный мужчина бросил гранату в группу людей возле супермаркета, ранив шесть человек. Полиция открыла уголовное производство и разыскивает причастных к преступлению.
В Житомире неизвестный мужчина поздно вечером бросил гранату в группу людей, находившихся возле супермаркета, и скрылся с места происшествия. Травмированы шесть человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Житомирской области.
30 мая около 23:30 в полицию поступило сообщение о взрыве рядом с супермаркетом на проспекте Мира. В результате травмированы шесть человек
На место происшествия немедленно выехали руководство Главного управления Нацполиции области, следственно-оперативные группы, взрывотехники.
В ходе проведения первоочередных следственных действий полицейские предварительно установили, что неизвестный мужчина бросил взрывоопасный предмет в группу людей и скрылся с места происшествия. В результате взрыва шесть жителей Житомира в возрасте от 22 до 42 лет получили телесные повреждения и были госпитализированы
Следователи следственного управления ГУНП области открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).
Продолжается установление всех обстоятельств и розыск лиц, причастных к преступлению.
Дополнение
В Ровенской области мужчина угрожал взорвать гранату в доме, полицейские задержали злоумышленника.