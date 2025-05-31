У Житомирі невідомий кинув гранату в людей біля супермаркету: є поранені
Київ • УНН
У Житомирі невідомий чоловік кинув гранату в групу людей біля супермаркету, поранивши шістьох осіб. Поліція відкрила кримінальне провадження та розшукує причетних до злочину.
У Житомирі невідомий чоловік пізно ввечері кинув гранату у групу людей, які були біля супермаркету, та втік з місця події. Травмовано шестеро людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Житомирської області.
30 травня близько 23:30 до поліції надійшло повідомлення про вибух поруч із супермаркетом на проспекті Миру. У результаті травмовано шестеро людей
На місце події негайно виїхали керівництво Головного управління Нацполіції області, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки.
У ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські попередньо встановили, що невідомий чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей та втік з місця події. Внаслідок вибуху шестеро жителів Житомира віком від 22 до 42 років отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані
Слідчі слідчого управління ГУНП області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на вбивство двох або більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).
Триває встановлення всіх обставин та розшук осіб, причетних до злочину.
Доповнення
У Рівненській області чоловік погрожував підірвати гранату у будинку, поліцейські затримали зловмисника.