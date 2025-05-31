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У Житомирі невідомий кинув гранату в людей біля супермаркету: є поранені

Київ • УНН

 • 618 перегляди

У Житомирі невідомий чоловік кинув гранату в групу людей біля супермаркету, поранивши шістьох осіб. Поліція відкрила кримінальне провадження та розшукує причетних до злочину.

У Житомирі невідомий кинув гранату в людей біля супермаркету: є поранені

У Житомирі невідомий чоловік пізно ввечері кинув гранату у групу людей, які були біля супермаркету, та втік з місця події. Травмовано шестеро людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Житомирської області.

30 травня близько 23:30 до поліції надійшло повідомлення про вибух поруч із супермаркетом на проспекті Миру. У результаті травмовано шестеро людей 

- йдеться в повідомленні.

На місце події негайно виїхали керівництво Головного управління Нацполіції області, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки.

У ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські попередньо встановили, що невідомий чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей та втік з місця події. Внаслідок вибуху шестеро жителів Житомира віком від 22 до 42 років отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані 

- інформує поліція.

Слідчі слідчого управління ГУНП області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на вбивство двох або більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Триває встановлення всіх обставин та розшук осіб, причетних до злочину.

Доповнення

У Рівненській області чоловік погрожував підірвати гранату у будинку, поліцейські затримали зловмисника.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
Національна поліція України
Рівненська область
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