В Житомире 11-летняя девочка получила ножевое ранение из-за конфликта с парнем
Киев • УНН
В Житомире 11-летняя девочка случайно получила ножевое ранение в ногу во время ссоры с 12-летним парнем. Родители девочки отказались обращаться в полицию.
В Житомире 11-летняя девочка получила ножевое ранение во время конфликта с 12-летним парнем. Об этом информирует Житомирское районное управление полиции, передает УНН.
Детали
Сообщение о травмировании 11-летней девочки в одном из спальных микрорайонов города Житомира поступило в полицию от медиков в субботу, 03 мая около 20:00.
Правоохранители выяснили, что травмированию ребенка предшествовал спор с 12-летним знакомым.
Со слов свидетелей и участников происшествия, в момент конфликта в руках подростка был раскладной карманный нож, на который девочка наткнулась, пытаясь замахнуться на парня
Медики диагностировали у пострадавшей колото-резаное ранение ноги. Девочке была оказана медицинская помощь и сейчас она находится под контролем врачей.
Отмечается, что родители травмированного ребенка от официального обращения в полицию отказались.
Напомним
Резонансное уголовное производство по факту избиения 12-летней девочки в городе Белая Церковь в Киевской области направлено в суд. Расследование установило, что в январе 2025 года группа подростков совершали насильственные действия в отношении малолетней потерпевшей и требовали деньги.
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