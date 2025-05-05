В Житомире 11-летняя девочка получила ножевое ранение из-за конфликта с парнем

В Житомире 11-летняя девочка получила ножевое ранение во время конфликта с 12-летним парнем. Об этом информирует Житомирское районное управление полиции, передает УНН.

Сообщение о травмировании 11-летней девочки в одном из спальных микрорайонов города Житомира поступило в полицию от медиков в субботу, 03 мая около 20:00.

Правоохранители выяснили, что травмированию ребенка предшествовал спор с 12-летним знакомым.

Со слов свидетелей и участников происшествия, в момент конфликта в руках подростка был раскладной карманный нож, на который девочка наткнулась, пытаясь замахнуться на парня