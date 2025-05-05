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У Житомирі 11-річна дівчинка отримала ножове поранення через конфлікт з хлопцем

Київ • УНН

 • 574 перегляди

В Житомирі 11-річна дівчинка випадково отримала ножове поранення в ногу під час сварки з 12-річним хлопцем. Батьки дівчинки відмовились звертатись до поліції.

У Житомирі 11-річна дівчинка отримала ножове поранення через конфлікт з хлопцем

У Житомирі 11-річна дівчинка отримала ножове поранення під час конфлікту з 12-річним хлопцем. Про це інформує Житомирське районне управління поліції, передає УНН.

Деталі

Повідомлення про травмування 11-річної дівчинки в одному зі спальних мікрорайонів міста Житомира надійшло до поліції від медиків у суботу, 03 травня близько 20:00.

Правоохоронці з’ясували, що травмуванню дитини передувала суперечка з 12-річним знайомим.

Зі слів свідків та учасників події, у момент конфлікту в руках підлітка був розкладний кишеньковий ніж, на який дівчинка наштрикнулась, намагаючись замахнутися на хлопця 

- йдеться у дописі поліції.

Медики діагностували у потерпілої колото-різане поранення ноги. Дівчинці було надано медичну допомогу та нині вона перебуває під контролем лікарів.

Зазначається, що батьки травмованої дитини від офіційного звернення до поліції відмовилися. 

Нагадаємо

Резонансне кримінальне провадження за фактом побиття 12-річної дівчинки у місті Біла Церква на Київщині скеровано до суду. Розслідування встановило, що у січні 2025 року група підлітків вчиняли насильницькі дії щодо малолітньої потерпілої та вимагали гроші. 

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