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В Женеве ряд спикеров разных стран бойкотировали выступление главы совфеда рф матвиенко

Киев • УНН

 • 2296 просмотра

Десятки делегатов бойкотировали выступление главы совета федерации рф валентины матвиенко на конференции спикеров парламентов в Женеве. Они покинули зал в знак протеста против агрессора и в поддержку народа Украины.

В Женеве ряд спикеров разных стран бойкотировали выступление главы совфеда рф матвиенко

Десятки делегатов бойкотировали выступление председателя совета федерации рф валентины матвиенко во время конференции спикеров парламентов в Женеве и покинули зал в знак протеста. Об этом сообщила в Facebook вице-спикер ВР Елена Кондратюк, передает УНН.

Демарш во время выступления матвиенко на Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве. Я горжусь всеми нашими партнерами и коллегами. Это демарш против агрессора, это поддержка народа Украины 

- подписала видео Кондратюк.

Дополнение

Накануне представитель МИД Украины Георгий Тихий резко раскритиковал участие председателя совета федерации рф валентины матвиенко во Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве, подчеркнув, что она должна отвечать за преступления россии, а не выступать на международных форумах.

Павел Башинский

политика
Женева
Украина