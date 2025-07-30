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У Женеві низка спікерів різних країн бойкотувала виступ голови радфеду рф матвієнко

Київ • УНН

 • 200 перегляди

Десятки делегатів бойкотували виступ голови ради федерації рф валентини матвієнко на конференції спікерів парламентів у Женеві. Вони залишили залу на знак протесту проти агресора та на підтримку народу України.

У Женеві низка спікерів різних країн бойкотувала виступ голови радфеду рф матвієнко

Десятки делегатів бойкотували виступ голови ради федерації рф валентини матвієнко під час конференції спікерів парламентів у Женеві та залишили залу на знак протесту. Про це повідомила в Facebook віце-спікер ВР Олена Кондратюк, передає УНН.

Демарш під час виступу матвієнко на Всесвітній конференції спікерів парламентів у Женеві. Я пишаюсь усіма нашими партнерами і колегами. Це демарш проти агресора, це підтримка народу України 

- підписала відео Кондратюк.

Доповнення

Напередодні речник МЗС України Георгій Тихий різко розкритикував участь голови ради федерації рф Валентини Матвієнко у Всесвітній конференції спікерів парламентів у Женеві, наголосивши, що вона має відповідати за злочини росії, а не виступати на міжнародних форумах.

Павло Башинський

Політика
Женева
Україна