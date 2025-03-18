В Запорожье задержан агент гру рф: изготавливал взрывчатку для терактов
Киев • УНН
СБУ задержала в Запорожье агента российской военной разведки, который изготавливал самодельные взрывные устройства для терактов. Злоумышленником оказался местный житель с наркотической зависимостью.
В Запорожье задержали агента российского гру, который изготавливал взрывные устройства для терактов, сообщили в СБУ во вторник, пишет УНН.
Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще одного агента российской военной разведки (более известной как гру) в Запорожье. Во исполнение вражеского задания он должен был изготовить ряд самодельных взрывных устройств (СВУ) для терактов в прифронтовом регионе
Детали
Злоумышленником оказался житель Запорожья с наркотической зависимостью. Его завербовали через обещание "легких денег".
Расследование установило, что основной задачей агента было создание взрывных устройств и размещение их в заранее подготовленных тайниках. Перед этим он прошел проверку от российских кураторов – расклеивал антиукраинские листовки в городе.
Также оккупанты привлекали его к использованию знакомых "в темную" для выполнения заданий, а также проверял их пригодность для вербовки.
Силовики задержали подозреваемого по месту жительства. Во время обыска изъяты мобильные телефоны, которые использовались для связи с российским куратором, а также материалы для изготовления взрывчатки.
В настоящее время задержанному объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога.
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