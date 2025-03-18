В Запорожье задержан агент гру рф: изготавливал взрывчатку для терактов

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16864 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 31637 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66323 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 215818 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123865 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392728 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311579 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213967 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244328 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255180 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.2м/с
63%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23823 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46628 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133318 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15793 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15178 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133328 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 215818 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392728 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254924 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311579 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3658 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15188 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46639 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72318 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57383 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

В Запорожье задержан агент гру рф: изготавливал взрывчатку для терактов

Киев • УНН

 • 12113 просмотра

СБУ задержала в Запорожье агента российской военной разведки, который изготавливал самодельные взрывные устройства для терактов. Злоумышленником оказался местный житель с наркотической зависимостью.

В Запорожье задержан агент гру рф: изготавливал взрывчатку для терактов

В Запорожье задержали агента российского гру, который изготавливал взрывные устройства для терактов, сообщили в СБУ во вторник, пишет УНН.

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще одного агента российской военной разведки (более известной как гру) в Запорожье. Во исполнение вражеского задания он должен был изготовить ряд самодельных взрывных устройств (СВУ) для терактов в прифронтовом регионе

- сообщили в СБУ.

Детали

Злоумышленником оказался житель Запорожья с наркотической зависимостью. Его завербовали через обещание "легких денег".

Расследование установило, что основной задачей агента было создание взрывных устройств и размещение их в заранее подготовленных тайниках. Перед этим он прошел проверку от российских кураторов – расклеивал антиукраинские листовки в городе.

Также оккупанты привлекали его к использованию знакомых "в темную" для выполнения заданий, а также проверял их пригодность для вербовки.

Силовики задержали подозреваемого по месту жительства. Во время обыска изъяты мобильные телефоны, которые использовались для связи с российским куратором, а также материалы для изготовления взрывчатки.

В настоящее время задержанному объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога.

Разведывал данные о движении военной авиации: в Хмельницкой области задержали российского агента12.03.25, 13:38 • 50748 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКриминал и ЧП
Запорожье
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,052.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.20