У Запоріжжі затримано агента гру рф: виготовляв вибухівку для терактів
Київ • УНН
СБУ затримала у Запоріжжі агента російської воєнної розвідки, який виготовляв саморобні вибухові пристрої для терактів. Зловмисником виявився місцевий житель із наркотичною залежністю.
У Запоріжжі затримали агента російського гру, який виготовляв вибухові пристрої для терактів, повідомили у СБУ у вівторок, пише УНН.
Служба безпеки та Національна поліція затримали ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) у Запоріжжі. На виконання ворожого завдання він мав виготовити низку саморобних вибухових пристроїв (СВП) для терактів у прифронтовому регіоні
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Зловмисником виявився житель Запоріжжя із наркотичною залежністю. Його завербували через обіцянку "легких грошей".
Розслідування встановило, що основним завданням агента було створення вибухових пристроїв і розміщення їх у заздалегідь підготовлених схованках. Перед цим він пройшов перевірку від російських кураторів – розклеював антиукраїнські листівки у місті.
Також окупанти залучали його до використання знайомих "у темну" для виконання завдань, а також перевіряв їхню придатність для вербування.
Силовики затримали підозрюваного за місцем проживання. Під час обшуку вилучено мобільні телефони, що використовувалися для зв’язку з російським куратором, а також матеріали для виготовлення вибухівки.
Наразі затриманому оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави.
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