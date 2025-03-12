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Розвідував дані про рух військової авіації: на Хмельниччині затримали російського агента

Київ • УНН

 • 50774 перегляди

СБУ затримала агента російського гру на Хмельниччині, який шпигував за аеродромами та готував теракти біля ТЦК. Зрадник обладнав пункт спостереження у власному будинку для онлайн-трансляції.

Розвідував дані про рух військової авіації: на Хмельниччині затримали російського агента

У Хмельницькій області затримали агента російського гру, який шпигував за військовими аеродромами та готував теракти на заході України, повідомили у СБУ та Офісі Генпрокурора у середу, пише УНН.

Служба безпеки затримала ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) на Хмельниччині. Він шпигував за аеродромами Сил оборони та готував теракти поблизу ТЦК на заході України

- повідомили у СБУ.

За інформацією військової контррозвідки СБУ, затриманим виявився 30-річний місцевий безробітний. Вербування відбулося через анонімні Телеграм-канали, де чоловік шукав "легкі заробітки".

За даними Офісу Генпрокурора, підозрюваний здійснював приховану відеозйомку авіаційної техніки, пересуваючись навколо військової частини на велосипеді. Також він встановив на свою домівку камеру, аби фіксувати злітно-посадкову смугу військового аеродрому, а відео передавав кураторам.

За даними СБУ, наступним завданням ворожого агента була організація вибуху біля місцевого ТЦК. Для цього він отримав детальні інструкції щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП) з підручних засобів та мобільного телефону.

"Саме на цей гаджет окупанти зобов’язали свого агента встановити спеціалізовану програму віддаленого стеження за його переміщенням до потенційної цілі. У такий спосіб російська спецслужба планувала віддалено підірвати СВП разом із фігурантом, щоб ліквідувати його, як "зайвого свідка"", - повідомили у СБУ.

Агента викрили і затримали. Під час обшуків у нього вилучено мобільні телефони для збору розвідданих та комунікації з російським гру, а також гаджет, яким він мав спорядити СВП для теракту.

Йому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Він перебуває під вартою без можливості внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

У Хмельницькому затримали агента рф, який готував теракт біля підрозділів Сил оборони - СБУ07.02.25, 10:36 • 32592 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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