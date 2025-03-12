Разведывал данные о движении военной авиации: в Хмельницкой области задержали российского агента

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 17115 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 32320 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66726 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 216319 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124180 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392937 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311796 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214008 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244354 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255201 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
64%
Популярные новости

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133655 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15970 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 12671 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15433 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

18:13 • 12935 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133700 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 216319 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392937 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255088 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311796 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3840 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15467 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46924 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72390 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57452 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Разведывал данные о движении военной авиации: в Хмельницкой области задержали российского агента

Киев • УНН

 • 50748 просмотра

СБУ задержала агента российского гру в Хмельницкой области, который шпионил за аэродромами и готовил теракты возле ТЦК. Предатель оборудовал пункт наблюдения в собственном доме для онлайн-трансляции.

Разведывал данные о движении военной авиации: в Хмельницкой области задержали российского агента

В Хмельницкой области задержали агента российского гру, который шпионил за военными аэродромами и готовил теракты на западе Украины, сообщили в СБУ и Офисе Генпрокурора в среду, пишет УНН.

Служба безопасности задержала еще одного агента российской военной разведки (более известной как гру) в Хмельницкой области. Он шпионил за аэродромами Сил обороны и готовил теракты вблизи ТЦК на западе Украины

- сообщили в СБУ.

По информации военной контрразведки СБУ, задержанным оказался 30-летний местный безработный. Вербовка произошла через анонимные Телеграм-каналы, где мужчина искал "легкие заработки".

По данным Офиса Генпрокурора, подозреваемый осуществлял скрытую видеосъемку авиационной техники, передвигаясь вокруг воинской части на велосипеде. Также он установил на свой дом камеру, чтобы фиксировать взлетно-посадочную полосу военного аэродрома, а видео передавал кураторам.

По данным СБУ, следующим заданием вражеского агента была организация взрыва возле местного ТЦК. Для этого он получил подробные инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ) из подручных средств и мобильного телефона.

"Именно на этот гаджет оккупанты обязали своего агента установить специализированную программу удаленного слежения за его перемещением к потенциальной цели. Таким образом российская спецслужба планировала удаленно подорвать СВУ вместе с фигурантом, чтобы ликвидировать его, как "лишнего свидетеля", - сообщили в СБУ.

Агента разоблачили и задержали. Во время обысков у него изъяты мобильные телефоны для сбора разведданных и коммуникации с российским гру, а также гаджет, которым он должен был оснастить СВУ для теракта.

Ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Он находится под стражей без возможности внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В Хмельницком задержали агента рф, который готовил теракт возле подразделений Сил обороны - СБУ07.02.25, 10:36 • 32549 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаКиевКриминал и ЧП
Телеграмма
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,052.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.20