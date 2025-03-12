Разведывал данные о движении военной авиации: в Хмельницкой области задержали российского агента
Киев • УНН
СБУ задержала агента российского гру в Хмельницкой области, который шпионил за аэродромами и готовил теракты возле ТЦК. Предатель оборудовал пункт наблюдения в собственном доме для онлайн-трансляции.
В Хмельницкой области задержали агента российского гру, который шпионил за военными аэродромами и готовил теракты на западе Украины, сообщили в СБУ и Офисе Генпрокурора в среду, пишет УНН.
Служба безопасности задержала еще одного агента российской военной разведки (более известной как гру) в Хмельницкой области. Он шпионил за аэродромами Сил обороны и готовил теракты вблизи ТЦК на западе Украины
По информации военной контрразведки СБУ, задержанным оказался 30-летний местный безработный. Вербовка произошла через анонимные Телеграм-каналы, где мужчина искал "легкие заработки".
По данным Офиса Генпрокурора, подозреваемый осуществлял скрытую видеосъемку авиационной техники, передвигаясь вокруг воинской части на велосипеде. Также он установил на свой дом камеру, чтобы фиксировать взлетно-посадочную полосу военного аэродрома, а видео передавал кураторам.
По данным СБУ, следующим заданием вражеского агента была организация взрыва возле местного ТЦК. Для этого он получил подробные инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ) из подручных средств и мобильного телефона.
"Именно на этот гаджет оккупанты обязали своего агента установить специализированную программу удаленного слежения за его перемещением к потенциальной цели. Таким образом российская спецслужба планировала удаленно подорвать СВУ вместе с фигурантом, чтобы ликвидировать его, как "лишнего свидетеля", - сообщили в СБУ.
Агента разоблачили и задержали. Во время обысков у него изъяты мобильные телефоны для сбора разведданных и коммуникации с российским гру, а также гаджет, которым он должен был оснастить СВУ для теракта.
Ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
Он находится под стражей без возможности внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
В Хмельницком задержали агента рф, который готовил теракт возле подразделений Сил обороны - СБУ07.02.25, 10:36 • 32549 просмотров