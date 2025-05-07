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В Запорожье возросло количество раненых после массированной атаки рф

Киев • УНН

 • 1100 просмотра

В результате массированной атаки россиян на Запорожье количество раненых возросло до семи человек. Двое мужчин остаются в больнице в состоянии средней тяжести.

В Запорожье возросло количество раненых после массированной атаки рф

Количество раненых в результате массированной атаки россиян на Запорожье возросло до 7. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, в течение дня за медицинской помощью обратились еще двое мужчин и одна женщина. Сейчас они получают амбулаторное лечение.

В больнице остаются двое мужчин - 35 и 49 лет

- написал Федоров.

Он уточнил, что состояние пострадавших  медики оценивают как средней тяжести.

Напомним

Вечером во вторник, 6 мая, армия рф атаковала Запорожье. В городе повреждены здания. В результате вражеской атаки в одном из районов города произошел пожар.

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