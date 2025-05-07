В Запорожье возросло количество раненых после массированной атаки рф
Киев • УНН
В результате массированной атаки россиян на Запорожье количество раненых возросло до семи человек. Двое мужчин остаются в больнице в состоянии средней тяжести.
Количество раненых в результате массированной атаки россиян на Запорожье возросло до 7. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, в течение дня за медицинской помощью обратились еще двое мужчин и одна женщина. Сейчас они получают амбулаторное лечение.
В больнице остаются двое мужчин - 35 и 49 лет
Он уточнил, что состояние пострадавших медики оценивают как средней тяжести.
Напомним
Вечером во вторник, 6 мая, армия рф атаковала Запорожье. В городе повреждены здания. В результате вражеской атаки в одном из районов города произошел пожар.
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