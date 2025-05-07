У Запоріжжі зросла кількість поранених після масованої атаки рф
Київ • УНН
Внаслідок масованої атаки росіян на Запоріжжя кількість поранених зросла до семи осіб. Двоє чоловіків залишаються в лікарні у стані середньої тяжкості.
Кількість поранених внаслідок масованої атаки росіян на Запоріжжя зросла до 7. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.
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За його словами, упродовж дня за медичною допомогою звернулися ще двоє чоловіків та одна жінка. Зараз вони отримують амбулаторне лікування.
У лікарні залишається двоє чоловіків - 35 та 49 років
Він уточнив, що стан постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості.
Нагадаємо
Ввечері у вівторок, 6 травня, армія рф атакувала Запоріжжя. У місті понівечені будівлі. Внаслідок ворожої атаки в одному із районів міста сталась пожежа.
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