В Запорожье обнаружили "частное учреждение" в квартире, где под видом "ухода" за пожилыми людьми лишали достоинства - омбудсмен
Киев • УНН
В Запорожье в квартире 40 кв. м обнаружили 8 человек, большинство маломобильных, в условиях антисанитарии. После вмешательства омбудсмена их эвакуировали, возбуждено уголовное дело.
В Запорожье выявили частное учреждение по уходу, где в тесной квартире в условиях антисанитарии проживали восемь человек, большинство из которых были маломобильными. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.
После вмешательства Офиса омбудсмена их эвакуировали, а правоохранители открыли уголовное производство.
Детали
К представителю омбудсмена в Запорожской области Михаилу Волкову обратилась женщина, которая пыталась найти свою тетю. По ее словам, представители частной организации забрали родственницу из медицинского учреждения и поселили в квартире, где якобы предоставляли услуги по уходу с проживанием.
Когда родственники приехали забрать женщину, им не разрешили с ней встретиться. Во время проверки представители Офиса омбудсмена обнаружили в квартире грубые нарушения прав ее жильцов.
В помещении площадью около 40 квадратных метров проживали восемь человек, большинство из которых имели ограниченную подвижность. В квартире были грязь, антисанитария, неисправный санузел и загрязненные матрасы. Жильцы также не получали полноценного питания.
Человек с ампутированными нижними конечностями был вынужден лежать на матрасе, постеленном прямо на полу.
По данным омбудсмена, у жильцов забрали личные документы и банковские карты. Один из мужчин заявил, что его удерживали в квартире без согласия.
"Так выглядит не уход, а унижение человеческого достоинства", — подчеркнул Лубинец.
После вмешательства Офиса омбудсмена всех жильцов эвакуировали. Одного человека госпитализировали, остальных разместили в безопасных местах, где им обеспечили надлежащий уход.
Правоохранители уже открыли уголовное производство. Омбудсмен заявил, что будет добиваться привлечения виновных к ответственности.
Контекст
Лубинец назвал этот случай свидетельством системной проблемы, поскольку в Украине продолжают работать частные пансионаты, деятельность которых должным образом не урегулирована и фактически остается вне эффективного государственного контроля.
С 2023 года мониторинговые группы Национального превентивного механизма посетили 152 частных гериатрических учреждения.
Омбудсмен призвал на законодательном уровне обязать частных поставщиков социальных услуг подавать информацию о своей деятельности для внесения в соответствующий реестр. Также он подчеркнул необходимость ввести эффективный контроль за соблюдением прав людей, проживающих в таких учреждениях.
"Люди старшего возраста и лица с инвалидностью имеют право не выживать, а жить в безопасности и заботе. Ни одна благотворительная или религиозная организация не может быть прикрытием для жестокого обращения или незаконного лишения свободы", — написал Лубинец.
Напомним
В прошлом месяце в Киеве разоблачили группу, которая удерживала 11 человек в трудовом рабстве в цехе. Потерпевших избивали, отбирали документы и заставляли работать бесплатно.