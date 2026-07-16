В Запорожье обнаружили "частное учреждение" в квартире, где под видом "ухода" за пожилыми людьми лишали достоинства - омбудсмен

$44.750.1451.070.13
ukenru
15:51 • 5782 просмотра
Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны
13:06 • 13102 просмотра
Парламент назначил новое правительство во главе с Корецким
16 июля, 11:10 • 20417 просмотра
Корецкий подал в Раду представление о назначении нового состава правительства - кто в списке
16 июля, 10:39 • 18162 просмотра
"Мадьяр" подтвердил поражение еще 11 судов "теневого флота" - показал видеоVideo
16 июля, 09:15 • 27324 просмотра
Рада назначила Корецкого новым премьер-министром
16 июля, 09:15 • 31729 просмотра
СБУ выявила новые факты применения рф дронов с элементами из обедненного уранаPhoto
16 июля, 06:23 • 27641 просмотра
Заместитель командующего Воздушными силами Елизаров подал рапорт об отставкеPhoto
16 июля, 03:38 • 37519 просмотра
Атака на Киев: двое погибших, шестеро раненых
15 июля, 20:38 • 44730 просмотра
Зеленский внес в ВР представление о назначении Корецкого премьер-министром
15 июля, 18:14 • 44008 просмотра
Без Федорова, но с Ченцовым, Кимом и Масловым — в "Слуге народа" рассказали, кто претендует на должности в новом правительстве
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
2.4м/с
50%
750мм
Популярные новости
Директор ЦРУ: российские новобранцы живут на поле боя 20-30 минут16 июля, 08:12 • 29801 просмотра
Фракция "Слуга народа" единогласно проголосовала за пакет министров Кабмина, но без Минобороны и МИД - нардеп16 июля, 09:58 • 11720 просмотра
"Слуга народа" Потураев подал заявление о прекращении полномочий нардепаPhoto16 июля, 10:40 • 9598 просмотра
"На щите": в Украину вернули тела 501 погибшего11:59 • 16045 просмотра
Японская кухня: история, традиции и блюда, ставшие символом страны14:56 • 10533 просмотра
публикации
Японская кухня: история, традиции и блюда, ставшие символом страны14:56 • 10945 просмотра
От производителя истребителей Gripen до создателей космических спутников: какие европейские компании присоединятся к противоракетному щиту FREYJA15 июля, 15:55 • 85144 просмотра
Изменения в программе "єОселя" с 17 июля: что нужно знать заемщикамPhoto15 июля, 15:04 • 55133 просмотра
Смена правительства: навредит ли Украине замена министра обороны
Эксклюзив
15 июля, 13:53 • 79632 просмотра
Самолеты - это транспорт, а не оборудование: Татьяна Шевцова объяснила, почему лизинг нельзя трактовать как роялтиPhoto15 июля, 12:14 • 58860 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Игорь Клименко
Михаил Федоров
Юлия Свириденко
Ярослав Железняк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Одесса
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Хливнюку присвоили звание заслуженного артиста15 июля, 11:06 • 38582 просмотра
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 135321 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 172111 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом10 июля, 13:30 • 167097 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 148085 просмотра
Актуальное
Сухой Су-24
Крылатая ракета Storm Shadow
Техника
Saab JAS 39 Gripen
9К720 Искандер

В Запорожье обнаружили "частное учреждение" в квартире, где под видом "ухода" за пожилыми людьми лишали достоинства - омбудсмен

Киев • УНН

 • 1176 просмотра

В Запорожье в квартире 40 кв. м обнаружили 8 человек, большинство маломобильных, в условиях антисанитарии. После вмешательства омбудсмена их эвакуировали, возбуждено уголовное дело.

В Запорожье обнаружили "частное учреждение" в квартире, где под видом "ухода" за пожилыми людьми лишали достоинства - омбудсмен

В Запорожье выявили частное учреждение по уходу, где в тесной квартире в условиях антисанитарии проживали восемь человек, большинство из которых были маломобильными. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

После вмешательства Офиса омбудсмена их эвакуировали, а правоохранители открыли уголовное производство. 

Детали

К представителю омбудсмена в Запорожской области Михаилу Волкову обратилась женщина, которая пыталась найти свою тетю. По ее словам, представители частной организации забрали родственницу из медицинского учреждения и поселили в квартире, где якобы предоставляли услуги по уходу с проживанием.

Когда родственники приехали забрать женщину, им не разрешили с ней встретиться. Во время проверки представители Офиса омбудсмена обнаружили в квартире грубые нарушения прав ее жильцов.

В помещении площадью около 40 квадратных метров проживали восемь человек, большинство из которых имели ограниченную подвижность. В квартире были грязь, антисанитария, неисправный санузел и загрязненные матрасы. Жильцы также не получали полноценного питания.

Человек с ампутированными нижними конечностями был вынужден лежать на матрасе, постеленном прямо на полу.

По данным омбудсмена, у жильцов забрали личные документы и банковские карты. Один из мужчин заявил, что его удерживали в квартире без согласия.

"Так выглядит не уход, а унижение человеческого достоинства", — подчеркнул Лубинец.

После вмешательства Офиса омбудсмена всех жильцов эвакуировали. Одного человека госпитализировали, остальных разместили в безопасных местах, где им обеспечили надлежащий уход.

Правоохранители уже открыли уголовное производство. Омбудсмен заявил, что будет добиваться привлечения виновных к ответственности.

Контекст

Лубинец назвал этот случай свидетельством системной проблемы, поскольку в Украине продолжают работать частные пансионаты, деятельность которых должным образом не урегулирована и фактически остается вне эффективного государственного контроля.

С 2023 года мониторинговые группы Национального превентивного механизма посетили 152 частных гериатрических учреждения.

Омбудсмен призвал на законодательном уровне обязать частных поставщиков социальных услуг подавать информацию о своей деятельности для внесения в соответствующий реестр. Также он подчеркнул необходимость ввести эффективный контроль за соблюдением прав людей, проживающих в таких учреждениях.

"Люди старшего возраста и лица с инвалидностью имеют право не выживать, а жить в безопасности и заботе. Ни одна благотворительная или религиозная организация не может быть прикрытием для жестокого обращения или незаконного лишения свободы", — написал Лубинец.

Напомним 

В прошлом месяце в Киеве разоблачили группу, которая удерживала 11 человек в трудовом рабстве в цехе. Потерпевших избивали, отбирали документы и заставляли работать бесплатно.

Александра Василенко

ОбществоКриминал и ЧП
Эвакуация
Банковская карта
Пожизненное лишение свободы
благотворительность
Верховная Рада
Украина
Запорожье
Киев