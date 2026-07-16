В Запорожье обнаружили "частное учреждение" в квартире, где под видом "ухода" за пожилыми людьми лишали достоинства - омбудсмен

В Запорожье выявили частное учреждение по уходу, где в тесной квартире в условиях антисанитарии проживали восемь человек, большинство из которых были маломобильными. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

После вмешательства Офиса омбудсмена их эвакуировали, а правоохранители открыли уголовное производство.

Детали

К представителю омбудсмена в Запорожской области Михаилу Волкову обратилась женщина, которая пыталась найти свою тетю. По ее словам, представители частной организации забрали родственницу из медицинского учреждения и поселили в квартире, где якобы предоставляли услуги по уходу с проживанием.

Когда родственники приехали забрать женщину, им не разрешили с ней встретиться. Во время проверки представители Офиса омбудсмена обнаружили в квартире грубые нарушения прав ее жильцов.

В помещении площадью около 40 квадратных метров проживали восемь человек, большинство из которых имели ограниченную подвижность. В квартире были грязь, антисанитария, неисправный санузел и загрязненные матрасы. Жильцы также не получали полноценного питания.

Человек с ампутированными нижними конечностями был вынужден лежать на матрасе, постеленном прямо на полу.

По данным омбудсмена, у жильцов забрали личные документы и банковские карты. Один из мужчин заявил, что его удерживали в квартире без согласия.

"Так выглядит не уход, а унижение человеческого достоинства", — подчеркнул Лубинец.

После вмешательства Офиса омбудсмена всех жильцов эвакуировали. Одного человека госпитализировали, остальных разместили в безопасных местах, где им обеспечили надлежащий уход.

Правоохранители уже открыли уголовное производство. Омбудсмен заявил, что будет добиваться привлечения виновных к ответственности.

Контекст

Лубинец назвал этот случай свидетельством системной проблемы, поскольку в Украине продолжают работать частные пансионаты, деятельность которых должным образом не урегулирована и фактически остается вне эффективного государственного контроля.

С 2023 года мониторинговые группы Национального превентивного механизма посетили 152 частных гериатрических учреждения.

Омбудсмен призвал на законодательном уровне обязать частных поставщиков социальных услуг подавать информацию о своей деятельности для внесения в соответствующий реестр. Также он подчеркнул необходимость ввести эффективный контроль за соблюдением прав людей, проживающих в таких учреждениях.

"Люди старшего возраста и лица с инвалидностью имеют право не выживать, а жить в безопасности и заботе. Ни одна благотворительная или религиозная организация не может быть прикрытием для жестокого обращения или незаконного лишения свободы", — написал Лубинец.

Напомним

В прошлом месяце в Киеве разоблачили группу, которая удерживала 11 человек в трудовом рабстве в цехе. Потерпевших избивали, отбирали документы и заставляли работать бесплатно.