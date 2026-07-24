В Запорожье из-за вражеских обстрелов уничтожены более 1800 гектаров посевов
Киев • УНН
В Запорожской области из-за российских обстрелов уничтожено более 1850 гектаров посевов. С начала года аграрии потеряли более 250 единиц техники и 55 зернохранилищ.
В Запорожской области из-за обстрелов рф уничтожено более 1850 га посевов. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что сейчас в области продолжается сбор ранних зерновых и технических культур на площади более 120 тысяч гектаров.
Люди работают в чрезвычайно сложных условиях, используя каждую безопасную возможность, чтобы провести полевые работы и сохранить урожай. Но война безжалостно бьет по аграрному сектору. В этом году урожай не будут собирать с более чем 1850 гектаров - посевы уничтожены российскими обстрелами
По словам Федорова, до части уже засеянных полей невозможно добраться из-за постоянных атак, угрозы повторных ударов и пожаров, вызванных попаданиями вражеских боеприпасов.
Чиновник добавил, что с начала года из-за российских ударов аграрии потеряли более 250 единиц сельскохозяйственной техники. Управляемыми авиабомбами и дронами разрушено 55 зернохранилищ и других объектов аграрной инфраструктуры.
Но даже в таких условиях запорожские хлеборобы не сдаются. Аграрный сектор был и остается одним из фундаментов Запорожской области
В Украине аграрии во всех областях начали жатву14.07.26, 16:43 • 55532 просмотра