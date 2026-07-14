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В Украине аграрии во всех областях начали жатву

Киев • УНН

 • 1324 просмотра

В Украине аграрии во всех областях начали жатву ранних зерновых. Лидируют по объемам сбора Одесская, Николаевская и Днепропетровская области.

В Украине аграрии во всех областях начали жатву

В Украине аграрии во всех областях начали уборку урожая и уже намолотили более 3,1 млн тонн зерна нового урожая, сообщили в Минэкономики во вторник, пишет УНН.

По состоянию на 14 июля украинские аграрии во всех областях начали сбор ранних зерновых и зернобобовых культур. Уже обмолочено 763,0 тыс. га, или 6% прогнозируемых площадей, и намолочено 3,1 млн тонн зерна нового урожая 

- сообщили в министерстве.

В частности, собрано:

  • ячмень – намолочено 1842,4 тыс. тонн с площади 417,7 тыс. га при средней урожайности 44,1 ц/га;
    • пшеница – 1113,1 тыс тонн с площади 280,7 тыс. га, средняя урожайность составляет 39,6 ц/га;
      • горох – 156,4 тыс. тонн гороха с площади 64,6 тыс. га, урожайность 24,2 ц/га.

        По объемам сбора ранних зерновых и зернобобовых культур, как указано, в настоящее время лидируют аграрии Одесской, Николаевской и Днепропетровской областей. В частности:

        • Одесская область – 1 001,0 тыс. тонн с площади 238,0 тыс. га (пшеницы – 190,1 тыс. тонн, ячменя – 728,9 тыс. тонн, гороха – 82,0 тыс. тонн);
          • Николаевская область – 805,1 тыс. тонн с площади 227,3 тыс. га (пшеницы – 351,5 тыс. тонн, ячменя – 409,2 тыс. тонн, гороха – 44,4 тыс. тонн);
            • Днепропетровская область – 567,3 тыс. тонн с площади 148,2 тыс. га (пшеницы – 385,8 тыс. тонн, ячменя – 172,3 тыс. тонн, гороха – 9,2 тыс. тонн).

              Параллельно на Украине продолжается уборка озимого и ярового рапса – первой масличной культуры нового урожая. Обмолочено на площади 77,0 тыс. га, собрано 149,1 тыс. тонн при средней урожайности 19,4 ц/га.

              Дополнение

              По предварительным оценкам, общий урожай зерновых и масличных культур в 2026 году ожидается на уровне 81–83 млн тонн. В частности, производство зерновых прогнозируется в объеме 60–61 млн тонн, что соответствует показателям прошлого года. Урожай пшеницы ожидается на уровне 22–23 млн тонн из-за сокращения посевных площадей и более сдержанных прогнозов урожайности. В то же время производство кукурузы может превысить 32 млн тонн, ячменя – составит около 5 млн тонн.

              Юлия Шрамко

              ЭкономикаАгроновости
              Николаевская область
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