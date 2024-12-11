В Запорожье из-под завалов достали еще одну жертву удара рф
Киев • УНН
В Запорожье из-под завалов частного медучреждения достали тело восьмой жертвы ракетного удара РФ. В результате атаки пострадали 22 человека, повреждены 20 жилых домов и 3 нежилых здания.
Количество погибших в результате удара рф по Запорожью возросло до 8 человек, спасатели достали тело из-под завалов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.
В Запорожье из-под завалов деблокировали тело еще одного погибшего человека Сейчас в результате российского ракетного удара по частному медучреждению города погибли 8 человек. Пострадали 22 человека, среди которых ребенок
На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы. Вероятно под завалами еще находятся люди.
Напомним
В результате вражеского удара по городу повреждены 20 жилых домов и три нежилых здания.