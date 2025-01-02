В Южной Корее проводят обыски после авиакатастрофы Boeing 737-800
Киев • УНН
Правоохранители провели обыски в аэропорту Муан и офисе Jeju Air после катастрофы Boeing 737-800.
Полиция Южной Кореи провела обыски в международном аэропорту Муан в Южной Корее, где 29 декабря разбился при посадке самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, пишет УНН со ссылкой на DW.
Детали
Сообщается, что полиция также провела обыски в офисе Jeju Air в Сеуле и в муанском филиале регионального управления авиации. Ордера на обыски были выданы по обвинению в профессиональной халатности, в результате которой погибли люди.
После крушения самолета Jeju Air власти Южной Кореи объявили, что все самолеты Boeing 737-800, эксплуатируемые перевозчиками страны, подвергнут специальным проверкам с акцентом на шасси, которое не сработало должным образом в день трагедии. Исполняющий обязанности президента страны Чхве Сан Мок заявил, что будут приняты «немедленные меры», если проверка обнаружит какие-либо технические проблемы у этой модели лайнера. Шесть авиакомпаний Южной Кореи эксплуатируют 101 самолет Boeing 737-800.
Напомним
В аэропорту Муан разбился Boeing 737-800, погибло 179 человек.