Стіна знаходилась занадто близько до злітної смуги: розслідування найбільшої авіакатастрофи в історії Південної Кореї

ukenru
18:58 • 15765 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
14:49 • 138627 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 132424 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 135973 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 153563 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 172964 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149180 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 158642 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175852 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221876 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 149352 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 133244 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

15:27 • 114461 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

16:18 • 108685 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

16:31 • 126520 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 138621 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 133244 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 241837 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 238451 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 367300 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 44937 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 57426 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 56342 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 92550 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 107353 перегляди
Актуальне
Стіна знаходилась занадто близько до злітної смуги: розслідування найбільшої авіакатастрофи в історії Південної Кореї

Стіна знаходилась занадто близько до злітної смуги: розслідування найбільшої авіакатастрофи в історії Південної Кореї

Київ • УНН

 • 19767 перегляди

В аеропорту Муан розбився Boeing 737-800, загинуло 179 людей. Влада розслідує причини катастрофи та проводить ідентифікацію тіл, родичі загиблих чекають на інформацію.

У посібнику з експлуатації аеропорту Муан, в якому сталась найсмертоносніша авіакатастрофа в Південній країні із 179 загиблими, вказується, що стіна, в яку врізалось судно, розташована занадто близько до кінця злітно-посадкової смуги. Про це пише Reuters, передає УНН.

Усі 175 пасажирів і четверо з шести членів екіпажу загинули, коли літак Boeing 737-800 виїхав за межі злітно-посадкової смуги в міжнародному аеропорту Муан у неділю, врізався в стіну, на якій було навігаційне обладнання, і вибухнув. 

Однак у посібнику з експлуатації аеропорту зазначається, що стіна  знаходиться занадто близько до кінця злітно-посадкової смуги, і рекомендується переглянути розташування обладнання під час запланованого розширення.

Однак представник міністерства транспорту сказав, що владі необхідно перевірити документ, перш ніж коментувати. 

Тим часом у вівторок сім'ї жертв катастрофи зібралися в аеропорту в очікуванні видачі тіл своїх близьких.

Один із родичів загиблих, Пак Хан Сін, сказав, що тіла, які зберігаються в морозильних камерах, підготовлено для передання до похоронних бюро, але цей процес може зайняти деякий час, і закликав інших набратися терпіння.

Національне поліцейське агентство заявило, що докладає всіх зусиль для прискорення процесу впізнання п'яти тіл, які дотепер залишаються невідомими, виділяючи більше персоналу та обладнання, такого як експрес-аналізатори ДНК.

Нагадаємо

У південнокорейському аеропорту Муан розбився Boeing 737-8AS компанії Jeju Air, загинули 179 пасажирів. Причиною катастрофи могло стати зіткнення з птахами та несприятливі погодні умови.

У понеділок виконувач обов'язків президента Південної Кореї Чхве Сан Мок розпорядився провести екстрену перевірку безпеки всіх авіакомпаній країни.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Новини Світу
boinhБоїнг
reutersReuters
pivdenna-koreiaПівденна Корея

Звернутися з питань розміщення реклами