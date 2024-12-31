Стіна знаходилась занадто близько до злітної смуги: розслідування найбільшої авіакатастрофи в історії Південної Кореї
Київ • УНН
В аеропорту Муан розбився Boeing 737-800, загинуло 179 людей. Влада розслідує причини катастрофи та проводить ідентифікацію тіл, родичі загиблих чекають на інформацію.
У посібнику з експлуатації аеропорту Муан, в якому сталась найсмертоносніша авіакатастрофа в Південній країні із 179 загиблими, вказується, що стіна, в яку врізалось судно, розташована занадто близько до кінця злітно-посадкової смуги. Про це пише Reuters, передає УНН.
Усі 175 пасажирів і четверо з шести членів екіпажу загинули, коли літак Boeing 737-800 виїхав за межі злітно-посадкової смуги в міжнародному аеропорту Муан у неділю, врізався в стіну, на якій було навігаційне обладнання, і вибухнув.
Однак у посібнику з експлуатації аеропорту зазначається, що стіна знаходиться занадто близько до кінця злітно-посадкової смуги, і рекомендується переглянути розташування обладнання під час запланованого розширення.
Однак представник міністерства транспорту сказав, що владі необхідно перевірити документ, перш ніж коментувати.
Тим часом у вівторок сім'ї жертв катастрофи зібралися в аеропорту в очікуванні видачі тіл своїх близьких.
Один із родичів загиблих, Пак Хан Сін, сказав, що тіла, які зберігаються в морозильних камерах, підготовлено для передання до похоронних бюро, але цей процес може зайняти деякий час, і закликав інших набратися терпіння.
Національне поліцейське агентство заявило, що докладає всіх зусиль для прискорення процесу впізнання п'яти тіл, які дотепер залишаються невідомими, виділяючи більше персоналу та обладнання, такого як експрес-аналізатори ДНК.
Нагадаємо
У південнокорейському аеропорту Муан розбився Boeing 737-8AS компанії Jeju Air, загинули 179 пасажирів. Причиною катастрофи могло стати зіткнення з птахами та несприятливі погодні умови.
У понеділок виконувач обов'язків президента Південної Кореї Чхве Сан Мок розпорядився провести екстрену перевірку безпеки всіх авіакомпаній країни.