Стена находилась слишком близко к взлетной полосе: расследование крупнейшей авиакатастрофы в истории Южной Кореи

В руководстве по эксплуатации аэропорта Муан, в котором произошла самая смертоносная авиакатастрофа в Южной стране с 179 погибшими, указывается, что стена, в которую врезалось судно, расположена слишком близко к концу взлетно-посадочной полосы. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Все 175 пассажиров и четверо из шести членов экипажа погибли, когда самолет Boeing 737-800 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Муан в воскресенье, врезался в стену, на которой было навигационное оборудование, и взорвался.

Однако в руководстве по эксплуатации аэропорта отмечается, что стена находится слишком близко к концу взлетно-посадочной полосы, и рекомендуется пересмотреть расположение оборудования во время запланированного расширения.

Однако представитель министерства транспорта сказал, что властям необходимо проверить документ, прежде чем комментировать.

Тем временем во вторник семьи жертв катастрофы собрались в аэропорту в ожидании выдачи тел своих близких.

Один из родственников погибших, Пак Хан Син, сказал, что тела, которые хранятся в морозильных камерах, подготовлены для передачи в похоронные бюро, но этот процесс может занять некоторое время, и призвал других набраться терпения.

Национальное полицейское агентство заявило, что прилагает все усилия для ускорения процесса опознания пяти тел, которые до сих пор остаются неизвестными, выделяя больше персонала и оборудования, такого как экспресс-анализаторы ДНК.

Напомним

В южнокорейском аэропорту Муан разбился Boeing 737-8AS компании Jeju Air, погибли 179 пассажиров. Причиной катастрофы могло стать столкновение с птицами и неблагоприятные погодные условия.

В понедельник исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок распорядился провести экстренную проверку безопасности всех авиакомпаний страны.