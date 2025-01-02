У Південній Кореї проводять обшуки після авіакатастрофи Boeing 737-800

Поліція Південної Кореї провела обшуки в міжнародному аеропорту Муан у Південній Кореї, де 29 грудня розбився під час посадки літак Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air, пише УНН з посиланням на DW.

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Повідомляється, що поліція також провела обшуки в офісі Jeju Air в Сеулі і в муанській філії регіонального управління авіації. Ордери на обшуки були видані за обвинуваченням у професійній недбалості, внаслідок якої загинули люди.

Після аварії літака Jeju Air влада Південної Кореї оголосила, що всі літаки Boeing 737-800, що експлуатуються перевізниками країни, піддадуть спеціальним перевіркам з акцентом на шасі, яке не спрацювало належним чином в день трагедії. Виконувач обов'язків президента країни Чхве Сан Мок заявив, що буде вжито "негайних заходів", якщо перевірка виявить будь-які технічні проблеми у цієї моделі лайнера. Шість авіакомпаній Південної Кореї експлуатують 101 літак Boeing 737-800.

Нагадаємо

В аеропорту Муан розбився Boeing 737-800, загинуло 179 людей.