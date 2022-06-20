В ЕС есть консенсус по статусу Украины как кандидата – Стефанишина

ukru
13:44 • 48204 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 88931 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 70193 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 49842 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 70809 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 65331 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 104721 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 119052 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126083 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 113147 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

15 марта, 08:48 • 58686 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 62385 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 65268 просмотра
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 46573 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

17:39 • 33479 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 104721 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 105974 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 246134 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 275840 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 212582 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 65268 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 119053 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 105787 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 123412 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 125727 просмотра
Актуальное
В ЕС есть консенсус по статусу Украины как кандидата – Стефанишина

В ЕС есть консенсус по статусу Украины как кандидата – Стефанишина

Киев • УНН

 • 153066 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Страны, ранее выступавшие против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, изменили свое решение. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сказала вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, пишет УНН.

Так, у вице-премьера спросили относительно трех стран, которые не готовы сказать “да” Украине.

Цитата

“Я могу поделиться важной информацией. Что каждая из этих стран уже после решений Еврокомиссии в пятницу, подтвердила что они поддерживают предоставление Украине статуса кандидата. Даже не ожидая непосредственно заседания 24 июня. То есть, я могу подтвердить, что мы имеем полный консенсус лидеров в одном. В то же время, на этой неделе продолжается дискуссия относительно формата окончательного решения. Каждая страна имеет возможность дополнительные условия прописать”, — заявила Стефанишина.

Напомним

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС. По словам президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, Еврокомиссия “рекомендовала предоставить Украине статус кандидата, понимая, что страна проведет ряд важных реформ”.

В четверг и пятницу, 23 и 24 июня, страны ЕС обсудят эту рекомендацию в Брюсселе на саммите.

Ранее

Сегодня Верховный представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель сообщил, что в ЕС нет стран, выступающих против предоставления Украине статуса кандидата.

Ранее в украинском правительстве заявили, что три основных страны-члена выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

В частности правительство Нидерландов дало понять, что оно сомневается в расширении ЕС, что состоит из 27 стран. Так, в прошлом месяце премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил мнение, что вероятность того, что Украина вскоре станет кандидатом в члены Евросоюза, является небольшой.

В частности, по его словам, это “было бы несправедливо” в отношении стран Западных Балкан, которые гораздо дольше ожидали кандидатство о вступлении в ЕС.

Однако недавно нидерландский премьер, как кажется, изменил свое мнение, заявив, что поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Кроме того, Дания, о которой ранее заявляли, что она также имела замечания по предоставлению Украине статуса кандидата, указала, что не собирается блокировать предоставление Украине статуса кандидата в ЕС.

Также за предоставление Украине соответствующего статуса ранее высказался канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он также рассказал в недавнем интервью dpa, что на предстоящем саммите ЕС в четверг и пятницу, где будут рассматривать заявки Украины, Молдовы и Грузии, надеется выдвинуть свои предложения.

Так, сейчас вопросы статуса кандидата должны быть единогласно приняты всеми 27 странами-членами, но в ЕС уже давно идет дискуссия об ослаблении этого правила. Однако, по мнению Шольца, пора “модернизировать” этот клуб. “Невозможно будет решить все единогласным голосованием сегодня и единогласным голосованием в будущем”, — заявил он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы