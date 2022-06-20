В ЄС є консенсус щодо статусу України як кандидата – Стефанішина

Так, у віце-прем’єрки спитали щодо трьох країн, які не готові сказати “так” Україні.

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“Я можу поділитися важливою інформацією. Що кожна з цих країн вже після рішень Єврокомісії в п’ятницю, підтвердила що вони підтримують надання Україні статусу кандидата. Навіть не чекаючи безпосередньо засідання 24-го червня. Тобто я можу підтвердити що ми маємо повний консенсус лідерів в одному. Водночас цього тижня триває дискусія щодо формату остаточного рішення. Кожна країна має можливість додаткові умови прописати”, — заявила Стефанішина.

Нагадаємо

17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ в ЄС. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Єврокомісія “рекомендувала надати Україні статус кандидата, розуміючи, що країна проведе низку важливих реформ”.

У четвер та п’ятницю, 23 та 24 червня, країни ЄС обговорять цю рекомендацію у Брюсселі на саміті.

Раніше

Сьогодні Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що у ЄС немає країн, які виступають проти надання Україні статусу кандидата.

Раніше в українському уряді заявили, що три основні країни-члени виступають проти надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Зокрема уряд Нідерландів дав зрозуміти, що він сумнівається в розширенні ЄС, що складається з 27 країн. Так, минулого місяця прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте висловив думку, що ймовірність того, що Україна невдовзі стане кандидатом у члени Євросоюзу, є невеликою.

Зокрема, за його словами, це “було б несправедливо” щодо країн Західних Балкан, які набагато довше очікували на кандидатство щодо вступу до ЄС.

Проте нещодавно нідерландський прем’єр, як видається, змінив свою думку, заявивши, що підтримує надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Окрім того, Данія, про яку раніше заявляли, що вона також мала зауваження щодо надання Україні статусу кандидата, вказала, що не збирається блокувати надання Україні статусу кандидата в ЄС.

Також за надання Україні відповідного статусу раніше висловився канцлер ФРН Олаф Шольц. Він також розповів у недавньому інтерв’ю dpa, що на майбутньому саміті ЄС у четвер та п’ятницю, де розглядатимуть заявки України, Молдови та Грузії, сподівається висунути свої пропозиції.

Так, зараз питання статусу кандидата мають бути одноголосно ухвалені всіма 27 країнами-членами, але в ЄС вже давно точиться дискусія про послаблення цього правила. Проте, на думку Шольца, настав час “модернізувати” цей клуб. “Неможливо буде вирішити все одностайним голосуванням сьогодні та одностайним голосуванням у майбутньому”, — заявив він.