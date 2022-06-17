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Зеленский провел переговоры с Рютте: премьер Нидерландов заверил, что поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС

Киев • УНН

 • 293123 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским заверил, что поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в членство в ЕС. Об этом глава государства написал в Twitter, передает УНН.

Цитата

“Насыщенный и результативный день завершил разговором с Марком Рютте. Поблагодарил за поддержку предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Проинформировал о ситуации на фронте. Обсудили дальнейшую поддержку безопасности Украины. Поблагодарил за весомую помощь Нидерландов. Рассчитываем на ее продолжение”, — написал Зеленский.

Раньше

Европейская комиссия в пятницу рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС.

Ранее правительство Нидерландов дало понять, что оно сомневается в расширении ЕС, состоящем из 27 стран.

Так, в прошлом месяце премьер-министр Нидерландов Марк Рютте высказал мнение, что вероятность того, что Украина вскоре станет кандидатом в члены Евросоюза, невелика. В частности, по его словам, это “было бы несправедливо” в отношении стран Западных Балкан, которые гораздо дольше ожидали кандидатства по вступлению в ЕС.

В то же время некоторые СМИ сообщали, что по состоянию на сегодняшний день Нидерланды — за предоставление Украине статуса кандидата.

Перед этим Bloomberg утверждало, что поддержка со стороны государств-членов ЕС не является завершенным соглашением, поскольку некоторые страны, включая Данию и Нидерланды, ранее высказывали о предоставлении статуса кандидата Украине. Но теперь, когда на борту находятся крупнейшие члены блока, ведь лидеры Франции, ФРГ и Италии выразили поддержку, другим будет тяжело заблокировать это решение.

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