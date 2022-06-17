Зеленський провів перемовини із Рютте: прем’єр Нідерландів запевнив, що підтримує надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським запевнив, що підтримує надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Про це глава держави написав у Twitter, передає УНН.
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“Насичений і результативний день завершив розмовою з Марком Рютте. Подякував за підтримку надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Поінформував про ситуацію на фронті. Обговорили подальшу безпекову підтримку України. Подякував за вагому допомогу Нідерландів. Розраховуємо на її продовження”, — написав Зеленський.
Раніше
Європейська комісія у п’ятницю рекомендувала надати Україні статусу кандидата в ЄС.
Раніше уряд Нідерландів дав зрозуміти, що він має сумніви щодо розширення ЄС, що складається з 27 країн.
Так, минулого місяця прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте висловив думку, що ймовірність того, що Україна незабаром стане кандидатом у члени Євросоюзу, невелика. Зокрема, за його словами, це “було б несправедливо” щодо країн Західних Балкан, які набагато довше очікували на кандидатство щодо вступу в ЄС.
Водночас деякі ЗМІ повідомляли, що станом на сьогодні Нідерланди — за надання Україні статусу кандидата.
Перед цим Bloomberg стверджувало, що підтримка з боку держав-членів ЄС не є завершеною угодою, оскільки деякі країни, включаючи Данію та Нідерланди, раніше висловлювали застереження щодо надання статусу кандидата Україні. Але тепер, коли на борту є найбільші члени блоку, адже лідери Франції, ФРН та Італії висловили підтримку, іншим буде важко заблокувати це рішення.