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Зеленський провів перемовини із Рютте: прем’єр Нідерландів запевнив, що підтримує надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС

Зеленський провів перемовини із Рютте: прем’єр Нідерландів запевнив, що підтримує надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС

Київ • УНН

 • 293129 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським запевнив, що підтримує надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Про це глава держави написав у Twitter, передає УНН.

Цитата

“Насичений і результативний день завершив розмовою з Марком Рютте. Подякував за підтримку надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Поінформував про ситуацію на фронті. Обговорили подальшу безпекову підтримку України. Подякував за вагому допомогу Нідерландів. Розраховуємо на її продовження”, — написав Зеленський.

Раніше

Європейська комісія у п’ятницю рекомендувала надати Україні статусу кандидата в ЄС.

Раніше уряд Нідерландів дав зрозуміти, що він має сумніви щодо розширення ЄС, що складається з 27 країн.

Так, минулого місяця прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте висловив думку, що ймовірність того, що Україна незабаром стане кандидатом у члени Євросоюзу, невелика. Зокрема, за його словами, це “було б несправедливо” щодо країн Західних Балкан, які набагато довше очікували на кандидатство щодо вступу в ЄС.

Водночас деякі ЗМІ повідомляли, що станом на сьогодні Нідерланди — за надання Україні статусу кандидата.

Перед цим Bloomberg стверджувало, що підтримка з боку держав-членів ЄС не є завершеною угодою, оскільки деякі країни, включаючи Данію та Нідерланди, раніше висловлювали застереження щодо надання статусу кандидата Україні. Але тепер, коли на борту є найбільші члени блоку, адже лідери Франції, ФРН та Італії висловили підтримку, іншим буде важко заблокувати це рішення.

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