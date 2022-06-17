Нідерланди підтримують статус України як кандидата у члени ЄС - МЗС

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 63345 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 118142 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 120080 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 129667 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 123527 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 101509 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 102076 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 264967 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 152585 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 173443 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.9 м/с
94 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 143692 перегляди

Корнієнко отримав 4 тис. грн "Зимової єПідтримки", а його дружина близько 60 тис. соцвиплат – декларація

1 квітня, 07:17 • 52789 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 111995 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 66429 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 94712 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 94738 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 264986 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 532807 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 479723 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 683043 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 873 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 38203 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 66429 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 111995 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 146246 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Нідерланди підтримують статус України як кандидата у члени ЄС - МЗС

Нідерланди підтримують статус України як кандидата у члени ЄС - МЗС

Київ • УНН

 • 114677 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Нідерланди підтримують статус України як кандидата у члени Європейського Союзу. Про це сказав у п'ятницю міністр закордонних справ Вопке Хукстра, пише Reuters із посиланням на ANP, передає УНН.

Цитата

"Ми повинні брати до уваги те, що відбувається в Європі та світі", - сказав Хукстра.

Деталі

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час своєї щотижневої п'ятничної пресконференції заявив, що його уряд вважає рекомендації ЄС щодо статусу України як кандидата розумним компромісом, додавши, що важливо, щоб ЄС підтримав європейську країну, яка перебуває у стані війни з росією.

Він не став говорити про терміни вступу України до ЄС.

"Країні ще доведеться зробити багато домашньої роботи", - сказав він.

Нагадаємо

Європейська комісія у п'ятницю рекомендувала надати Україні статусу кандидата в ЄС.

Раніше уряд Нідерландів дав зрозуміти, що він має сумніви щодо розширення ЄС, що складається з 27 країн.

Так, минулого місяця прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте висловив думку, що ймовірність того, що Україна незабаром стане кандидатом у члени Євросоюзу, невелика. Зокрема, за його словами, це «було б несправедливо» щодо країн Західних Балкан, які набагато довше очікували на кандидатство щодо вступу в ЄС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$85,271.40
Золото
$3,143.69
Tesla
$274.99
Brent
$74.65
S&P 500
$5,637.89
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,918.61