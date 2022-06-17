Нідерланди підтримують статус України як кандидата у члени ЄС - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Нідерланди підтримують статус України як кандидата у члени Європейського Союзу. Про це сказав у п'ятницю міністр закордонних справ Вопке Хукстра, пише Reuters із посиланням на ANP, передає УНН.
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"Ми повинні брати до уваги те, що відбувається в Європі та світі", - сказав Хукстра.
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Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час своєї щотижневої п'ятничної пресконференції заявив, що його уряд вважає рекомендації ЄС щодо статусу України як кандидата розумним компромісом, додавши, що важливо, щоб ЄС підтримав європейську країну, яка перебуває у стані війни з росією.
Він не став говорити про терміни вступу України до ЄС.
"Країні ще доведеться зробити багато домашньої роботи", - сказав він.
Нагадаємо
Європейська комісія у п'ятницю рекомендувала надати Україні статусу кандидата в ЄС.
Раніше уряд Нідерландів дав зрозуміти, що він має сумніви щодо розширення ЄС, що складається з 27 країн.
Так, минулого місяця прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте висловив думку, що ймовірність того, що Україна незабаром стане кандидатом у члени Євросоюзу, невелика. Зокрема, за його словами, це «було б несправедливо» щодо країн Західних Балкан, які набагато довше очікували на кандидатство щодо вступу в ЄС.