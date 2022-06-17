Нидерланды поддерживают статус Украины как кандидата в члены ЕС - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Нидерланды поддерживают статус Украины как кандидата в члены Европейского Союза. Об этом сказал в пятницу министр иностранных дел Вопке Хукстра, пишет Reuters со ссылкой на ANP, передает УНН.
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"Мы должны принимать во внимание то, что происходит в Европе и мире", - сказал Хукстра.
Детали
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время своей еженедельной пятничной пресс-конференции заявил, что его правительство считает рекомендации ЕС по статусу Украины как кандидата разумным компромиссом, добавив, что важно, чтобы ЕС поддержал европейскую страну, находящуюся в состоянии войны с россией.
Он не стал говорить о терминах вступления Украины в ЕС.
"Стране еще предстоит сделать много домашней работы", - сказал он.
Напомним
Европейская комиссия в пятницу рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС.
Ранее правительство Нидерландов дало понять, что у него есть сомнения по поводу расширения ЕС, состоящего из 27 стран.
Так, в прошлом месяце премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил мнение, что вероятность того, что Украина вскоре станет кандидатом в члены Евросоюза, невелика. В частности, по его словам, это «было бы несправедливо» в отношении стран Западных Балкан, которые гораздо дольше ожидали кандидатства на вступление в ЕС.