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Нидерланды поддерживают статус Украины как кандидата в члены ЕС - МИД

Нидерланды поддерживают статус Украины как кандидата в члены ЕС - МИД

Киев • УНН

 • 114675 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Нидерланды поддерживают статус Украины как кандидата в члены Европейского Союза. Об этом сказал в пятницу министр иностранных дел Вопке Хукстра, пишет Reuters со ссылкой на ANP, передает УНН.

Цитата

"Мы должны принимать во внимание то, что происходит в Европе и мире", - сказал Хукстра.

Детали

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время своей еженедельной пятничной пресс-конференции заявил, что его правительство считает рекомендации ЕС по статусу Украины как кандидата разумным компромиссом, добавив, что важно, чтобы ЕС поддержал европейскую страну, находящуюся в состоянии войны с россией.

Он не стал говорить о терминах вступления Украины в ЕС.

"Стране еще предстоит сделать много домашней работы", - сказал он.

Напомним

Европейская комиссия в пятницу рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС.

Ранее правительство Нидерландов дало понять, что у него есть сомнения по поводу расширения ЕС, состоящего из 27 стран.

Так, в прошлом месяце премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил мнение, что вероятность того, что Украина вскоре станет кандидатом в члены Евросоюза, невелика. В частности, по его словам, это «было бы несправедливо» в отношении стран Западных Балкан, которые гораздо дольше ожидали кандидатства на вступление в ЕС.

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