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Данія не збирається блокувати надання Україні статусу кандидата в ЄС

Данія не збирається блокувати надання Україні статусу кандидата в ЄС

Київ • УНН

 • 143035 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Данія може підтримати те, щоб Україна стала країною-кандидатом на вступ до ЄС, якщо Єврокомісія рекомендує це в своїх висновках, які очікуються в п'ятницю. Про це заявив міністр закордонних справ країни Єппе Кофод напередодні, після того, як стало відомо, що великі країни ЄС, такі як Франція, Німеччина та Італія, дадуть зелене світло, пише УНН з посиланням на Ekstra Bladet.

Цитата

"Якщо Єврокомісія, яка завтра (17 червня - ред.) вийде зі своєю оцінкою, оцінить, що Україна готова отримати статус кандидата, то це також те, що ми можемо підтримати", – сказав Кофод.

Деталі

Те, що країна стає країною-кандидатом, не означає, що шлях до членства короткий чи легкий, наголошує міністр закордонних справ Данії.

"Також важливо сказати, що доведеться пройти довгий шлях", - зазначив Кофод.

На думку уряду країни, нещодавні повідомлення про те, що Данія тиснула на гальма, а інші підтримали бажання України, не відповідає дійсності.

"Ми всю дорогу підтримували Україну", – вказав Кофод.

Міністр закордонних справ додав, що Данія буде партнером України щодо виконання критеріїв, необхідних для просування до членства. Згадав верховенство права та боротьбу з корупцією.

Глави держав і урядів ЄС обговорять питання заявки України на вступ до ЄС на саміті 23-24 червня.

Перш ніж прем'єр-міністр Метте Фредеріксен зможе вирушити до Брюсселя та підтримати статус кандидата України наступного тижня, вона має отримати мандат у Фолькетингу - парламенту країни.

Доповнення

Як стверджувало Bloomberg, підтримка з боку держав-членів ЄС не є завершеною угодою, оскільки деякі країни, включаючи Данію та Нідерланди, раніше висловлювали застереження щодо надання статусу кандидата Україні. Але тепер, коли на борту є найбільші члени блоку, адже лідери Франції, ФРН та Італії висловили підтримку, іншим буде важко заблокувати це рішення, відзначає видання.

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