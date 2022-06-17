Дания не собирается блокировать предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

КИЕВ. 17 июня. УНН. Дания может поддержать, чтобы Украина стала страной-кандидатом на вступление в ЕС, если Еврокомиссия рекомендует это в своих выводах, которые ожидаются в пятницу. Об этом заявил министр иностранных дел страны Йеппе Кофод накануне, после того, как стало известно, что крупные страны ЕС, такие как Франция, Германия и Италия, дадут зеленый свет, пишет УНН со ссылкой на Ekstra Bladet.