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Дания не собирается блокировать предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Дания не собирается блокировать предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 июня. УНН. Дания может поддержать, чтобы Украина стала страной-кандидатом на вступление в ЕС, если Еврокомиссия рекомендует это в своих выводах, которые ожидаются в пятницу. Об этом заявил министр иностранных дел страны Йеппе Кофод накануне, после того, как стало известно, что крупные страны ЕС, такие как Франция, Германия и Италия, дадут зеленый свет, пишет УНН со ссылкой на Ekstra Bladet.

Цитата

"Если Еврокомиссия, которая завтра (17 июня – ред.) выйдет со своей оценкой, оценит, что Украина готова получить статус кандидата, то это также то, что мы можем поддержать", – сказал Кофод.

Детали

То, что страна становится страной-кандидатом, не означает, что путь к членству короткий или легкий, отмечает министр иностранных дел Дании.

"Также важно сказать, что придется пройти долгий путь", – отметил Кофод.

По мнению правительства страны, недавние сообщения о том, что Дания давила на тормоза, а другие поддержали желание Украины, не соответствует действительности.

"Мы всю дорогу поддерживали Украину", – указал Кофод.

Министр иностранных дел добавил, что Дания будет партнером Украины по выполнению критериев, необходимых для продвижения к членству. Упомянул верховенство права и борьбу с коррупцией.

Главы государств и правительств ЕС обсудят вопросы заявку Украины на вступление в ЕС на саммите 23-24 июня.

Прежде чем премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен сможет отправиться в Брюссель и поддержать статус кандидата Украины на следующей неделе, она должна получить мандат в Фолькетинге – парламенте страны.

Дополнение

Как утверждало Bloomberg, поддержка со стороны государств-членов ЕС не является завершенным соглашением, поскольку некоторые страны, включая Данию и Нидерланды, ранее выражали оговорки о предоставлении статуса кандидата Украине. Но теперь, когда на борту находятся крупнейшие члены блока, ведь лидеры Франции, ФРГ и Италии выразили поддержку, другим будет трудно заблокировать это решение, отмечает издание.

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