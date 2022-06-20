У ЄС немає країн, які виступають проти надання Україні статусу кандидата - Боррель

Так, у Борреля поцікавилися, чи очікує він, що будь-які держави-члени ЄС виступлять проти статусу кандидата для України.

Цитата

"Лідерам (ЄС) доведеться це обговорити. Думка Європейської комісії лежить на столі. Я не можу передбачати результати, але я не чув, щоби хтось виступав проти", - відповів дипломат.

Деталі

На запитання, чи він очікує, що наступного року відкриються переговори про вступ до ЄС України та Молдови, європейський політик відповів, що не знає. Додавши, що процес йтиме "крок за кроком",

Додамо

Раніше в українському уряді заявили, що три основні країни-члени виступають проти надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Зокрема уряд Нідерландів дав зрозуміти, що він сумнівається в розширенні ЄС, що складається з 27 країн. Так, минулого місяця прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте висловив думку, що ймовірність того, що Україна невдовзі стане кандидатом у члени Євросоюзу, є невеликою. Зокрема, за його словами, це "було б несправедливо" щодо країн Західних Балкан, які набагато довше очікували на кандидатство щодо вступу до ЄС.

Проте нещодавно нідерландський прем'єр, як видається, змінив свою думку, заявивши, що підтримує надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Окрім того, Данія, про яку раніше заявляли, що вона також мала зауваження щодо надання Україні статусу кандидата, вказала, що не збирається блокувати надання Україні статусу кандидата в ЄС.

Також за надання Україні відповідного статусу раніше висловився канцлер ФРН Олаф Шольц. Він також розповів у недавньому інтерв'ю dpa, що на майбутньому саміті ЄС у четвер та п'ятницю, де розглядатимуть заявки України, Молдови та Грузії, сподівається висунути свої пропозиції.

Так, зараз питання статусу кандидата мають бути одноголосно ухвалені всіма 27 країнами-членами, але в ЄС вже давно точиться дискусія про послаблення цього правила. Проте, на думку Шольца, настав час "модернізувати" цей клуб. "Неможливо буде вирішити все одностайним голосуванням сьогодні та одностайним голосуванням у майбутньому", - заявив він.