В ЕС временно согласовали беспошлинную торговлю для Украины с опцией ограничений на сельхозпродукцию

В Брюсселе пришли к согласию относительно беспошлинной торговли и возможных квот для сельскохозяйственной продукции из Украины с большей защитой для фермеров ЕС. Какие именно будут действовать ограничения по импорту для украинцев пишет Радио Свобода, и Reuters, передает УНН.

Детали

Послы стран-членов Евросоюза и Европарламент согласовали ограничения на импорт украинских продуктов питания, которые, по мнению некоторых членов ЕС, дестабилизировали сельскохозяйственные рынки блока. Дипломат ЕС в комментарии Reuters заявил, что сегодня законодатели в Брюсселе согласовали формулу, которую обсуждали еще с января.

Тогда Европейская комиссия предлагала продлить беспошлинный доступ для Украины до июня 2025 года, но с так называемым экстренным торможением для птицы, яиц и сахара, чтобы применить тарифы, если импорт превысит средний уровень 2022 и 2023 годов.

С тех пор были добавлены овес, кукуруза, крупа и мед, причем среднее значение также должно быть рассчитано, включая вторую половину 2021 года. В тот год, который был до того, как россия вторглась в Украину, импорт был намного ниже из-за применения пошлин.

Переговоры по разблокированию границы: Сольский рассказал, что не позволило сделать первый шаг

По данным Радио Свобода, сегодня в Брюсселе ЕС временно приостановил для Украины пошлины и квоты до июня 2025 года, однако оставил за собой право ввести ограничения в случае, если объемы продукции из Украины из определенных категорий превысят средние показатели за период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2023 года.

Экстерные ограничения могут быть применены для особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов, а именно птицы, яиц, сахара, овса, крупы, кукурузы и меда.

О судах и зернотрейдерах, которые вывозили краденое украинское зерно из порта Мариуполя - Bihus.Info

Напомним

Руководители ЕС неделями спорили об ограничении беспошлинного доступа для украинской продукции, поскольку фермеры протестовали против дешевого импорта, а некоторые в Польше блокировали границу с Украиной и рассыпали украинское зерно прямо на железнодорожные пути.

Законодатели ЕС и Бельгия, которая председательствует в ЕС в течение шести месяцев, заявили, что достигли соглашения по ограничениям. Впрочем это все равно потребует одобрения других членов ЕС и Европейского парламента.