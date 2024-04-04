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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактамЭксклюзив
Переговоры по разблокированию границы: Сольский рассказал, что не позволило сделать первый шаг
Переговоры между Польшей, ЕС и профильными ассоциациями не смогли сделать первый шаг к разблокированию границы из-за разногласий между польскими ассоциациями, некоторые из которых в последний момент выступили против предложенного решения, несмотря на то, что изначально достигли консенсуса.
Миллионные сделки в "Укрзализныце": за Шило внесли залог
Бывший советник Офиса президента и сотрудник СБУ Артем Шиль был освобожден под залог в 30 миллионов гривен после того, как его обвинили в руководстве организованной группой, которая растратила 94,8 миллиона гривен при закупке трансформаторов в условиях военного положения.
Какао теряет цену уже третий день подряд: какова причина
Фьючерсные цены на какао упали на 8% за три дня после достижения рекордных 10 тыс. долларов за тонну из-за фиксации прибыли и ликвидации предприятий, несмотря на проблемы с поставками.
Услуги по питанию курсантов двух военных институтов обойдутся в 45 миллионов гривен - ГОТ заключил контракты на второй квартал
Государственный оператор тыла заключил контракты на 45,2 миллиона гривен на услуги по питанию курсантов военных институтов Национального авиационного университета и Киевского национального университета имени Тараса Шевченко на второй квартал 2024 года, с экономией 24% и 23% по сравнению с довоенными ценами.
Кэмерон выразил сомнения относительно возможности размещения сухопутных войск Запада в Украине
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон исключил развертывание западных войск непосредственно в Украине, назвав это нежелательной ситуацией, которая может стать мишенью для путина, и вместо этого выступил за предоставление военной помощи и оружия, чтобы помочь Украине защитить себя.
На ВОТ Запорожской области захватчики планируют призыв жителей в армию россии, усиливаются фильтрационные мероприятия - глава Запорожской ОГА
После путинских фейковых "выборов" российские оккупанты планируют принудительно призвать в вооруженные силы рф максимальное количество жителей оккупированной части Запорожской области. С этой целью усиливаются фильтрационные мероприятия в Токмаке, Бердянске и Мелитополе и других населенных пунктах ВОТ.
Децентрализация генерирующих мощностей позволит обезопасить энергосистему от массированного ракетного террора - Кудрицкий
Руководитель "Укрэнерго" считает, что единственный способ защитить энергосистему Украины от российских атак - это децентрализовать генерирующие мощности, построив сотни малых электростанций вместо того, чтобы полагаться на несколько крупных.
Кулеба: Помощь от США поступит до ноября
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает, что заблокированная американская военная помощь поступит до ноября.
Готовил ракетные удары по аэродромам Кировоградщины: агент фсб получил 15 лет тюрьмы
Жителя Кропивницкого приговорили к 15 годам заключения за попытку предоставить фсб россии информацию, которая бы позволила нанести ракетные удары по аэродромам Кировоградщины.
Германия реорганизует вооруженные силы: сделает их пригодными для ведения войны - Писториус
Германия реорганизует свои вооруженные силы, чтобы сделать их пригодными для ведения войны на фоне российской агрессии.