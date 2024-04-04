Переговоры по разблокированию границы: Сольский рассказал, что не позволило сделать первый шаг

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский рассказал, что не позволило во время переговоров между Польшей, ЕС, а также профильными ассоциациями, сделать хороший первый шаг, чтобы разблокировать границу, передает УНН.

Мы сами попросили, чтобы они провели эту встречу не только на уровне министерств, потому что мы часто общались и оно очень часто сводилось к формализму. Было видно, что у них есть проблема с польской стороны, что они потом не могут убедить ассоциацию, своих аграриев по разным причинам. Они очень разнообразны эти ассоциации у них, у них очередные выборы, там замешана еще политика. У них диалог с ассоциациями значительно сложнее и значительно формализованнее чем в Украине, например у нашего министерства", - сказал Сольский во время мероприятия "АгроДиалоги: Вызовы и возможности для Украины, - сказал Сольский.

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То есть, по его словам, если кто-то в ассоциации хочет пообщаться по какому-то вопросу, то это занимает два месяца обменов письмами, согласований.

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Поэтому мы их убеждали на такой формат полтора месяца. Мы их попросили, чтобы они с польской стороны привели не только кто нас любит, а тех кто больше всего "кричат". Они часть тех, кто больше всего "кричат" привели...При достижении консенсуса ассоциации должны были вместе сказать, что: мы друг друга любим и ценим, что мы решили выбрать другие пути, и они должны были уйти с границы. И они были готовы. Когда они увидели цифры - они смешные, там 200 тыс. тонн транзита зерна шло через Польшу - это примерно один день работы Одессы. На самом деле ассоциации были согласны с этим. Были некоторые люди, которые в последний момент сказали нет", - рассказал Сольский.

Поэтому тогда по его словам, начался новый раунд эмоций.

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