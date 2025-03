В ЕС поддержали ответ США на российские требования по "гарантиям безопасности"

Детали

"Я приветствую письменный ответ Энтони Блинкена на российские предложения по безопасности", — написал Боррель.

Он также призвал Россию прекратить эскалацию вокруг Украины.

I welcome @secblinken’s written response to Russia’s security proposals.



The diplomatic path offers the only lasting solution to the people of Ukraine and the people of Europe.



I urge Russia to take it. The EU and the U.S. are united in our approach.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 26, 2022

Напомним

США передали России письменный ответ на "гарантии безопасности".

Блинкен заявил, что планирует в ближайшие дни обсудить с Лавровым ответ США на российские "гарантии безопасности".

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.