В ЄС підтримали відповідь США на російські вимоги щодо "гарантій безпеки"

Деталі

"Я вітаю письмову відповідь Ентоні Блінкена на російські пропозиції з безпеки", — написав Боррель.

Він також закликав Росію припинити ескалацію навколо України.

I welcome @secblinken’s written response to Russia’s security proposals.



The diplomatic path offers the only lasting solution to the people of Ukraine and the people of Europe.



I urge Russia to take it. The EU and the U.S. are united in our approach.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 26, 2022

Нагадаємо

США передали Росії письмову відповідь на "гарантії безпеки".

Блінкен заявив, що планує цими днями обговорити з Лавровим відповідь США на російські "гарантії безпеки".

Контекст

Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.