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Шахед-136

В ЄС підтримали відповідь США на російські вимоги щодо "гарантій безпеки"

В ЄС підтримали відповідь США на російські вимоги щодо "гарантій безпеки"

Київ • УНН

 • 33570 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель підтримав відповідь США на вимоги Росії щодо "гарантій безпеки". Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Борреля.

Деталі

"Я вітаю письмову відповідь Ентоні Блінкена на російські пропозиції з безпеки", — написав Боррель.

Він також закликав Росію припинити ескалацію навколо України.

I welcome @secblinken’s written response to Russia’s security proposals.

The diplomatic path offers the only lasting solution to the people of Ukraine and the people of Europe.

I urge Russia to take it. The EU and the U.S. are united in our approach.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 26, 2022

Нагадаємо

США передали Росії письмову відповідь на "гарантії безпеки".

Блінкен заявив, що планує цими днями обговорити з Лавровим відповідь США на російські "гарантії безпеки".

Контекст

Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

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