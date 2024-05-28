Некоторые страны ЕС отменили ограничения для Украины на использование оружия для ударов по территории рф - Боррель

Отдельные страны Европейского Союза уже изменили свою позицию по применению предоставленного Украине оружия для ударов по целям на территории россии. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает УНН.

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Также стоит вопрос о том, позволим ли мы использовать вооружение за территорией Украины, на территории россии. Некоторые страны-члены начали решать этот вопрос- отменяя это ограничение. Это еще одна важная тема, которую нужно обсудить сегодня - заявления Боррель.

По его словам, снятие ограничений на применение дальнобойного оружия вполне возможно согласно праву войны

Столтенберг ответил, почему сейчас правильно снять ограничения на западное оружие для поражения целей внутри россии

Согласно праву войны, это (снятие ограничений - ред.) вполне возможно. Нет никакого противоречия - уверен глава дипломатии ЕС.

Напомним,

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, союзникам следует пересмотреть ограничения в отношении оружия для Украины, утверждая, что "согласно международному праву, право на самооборону включает право наносить удары по законным военным целям за пределами Украины".