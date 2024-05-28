Некоторые страны ЕС отменили ограничения для Украины на использование оружия для ударов по территории рф - Боррель

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
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Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

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На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
  •  95532 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

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Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
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Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

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В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

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В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
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В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

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"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
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"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

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НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
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НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

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От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

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27 мая 2024, 06:59  •  162353 просмотра

Некоторые страны ЕС отменили ограничения для Украины на использование оружия для ударов по территории рф - Боррель

Министры обороны ЕС обсудят снятие ограничений на возможность Украины поражать цели в РФ переданным ей вооружением, поскольку некоторые страны-члены уже начали решать этот вопрос.

Война •   •  7216 просмотра
Некоторые страны ЕС отменили ограничения для Украины на использование оружия для ударов по территории рф - Боррель

Суд назначил экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову залог в 10 млн грн

Бывшему заместителю главы Офиса президента Андрею Смирнову избрали меру пресечения в виде залога в размере 10 миллионов гривен по подозрению в незаконном обогащении на сумму 15,7 миллиона гривен.

политика •   •  6823 просмотра
Суд назначил экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову залог в 10 млн грн

Взрывы прогремели на Полтавщине: в ОВА уверяют - попаданий и пострадавших нет

Во время воздушной тревоги в Полтавской области были слышны взрывы, но, по данным областной военной администрации, никаких попаданий или жертв не зафиксировано.

Война •   •  9899 просмотра
Взрывы прогремели на Полтавщине: в ОВА уверяют - попаданий и пострадавших нет

От Испании будет дополнительная ПВО – Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Киев и Мадрид договорились об усилении противовоздушной обороны Украины.

Война •   •  11897 просмотра
От Испании будет дополнительная ПВО – Зеленский

Украина осуждает попытку КНДР запустить разведывательный спутник - МИД

Украина решительно осуждает попытку Северной Кореи запустить разведывательный спутник, что нарушает международное право и резолюции ООН, и призывает усилить давление на Пхеньян для обеспечения стабильности и безопасности.

Война •   •  12083 просмотра
Украина осуждает попытку КНДР запустить разведывательный спутник - МИД

Атаковал украинский беспилотник? В рф на дороге загорелась колонна военной техники

По сообщениям, военная колонна загорелась на объездной дороге в белгородской области России, вероятно, из-за атаки украинского беспилотника.

Новости Мира •   •  10736 просмотра
Атаковал украинский беспилотник? В рф на дороге загорелась колонна военной техники

Украина и Португалия подписали соглашение о безопасности

Украина и Португалия подписали соглашение о безопасности. Как сообщил Президент Украины, документ фиксирует общую приверженность защите наших народов, нашей Европы от российского террора.

Война •   •  13429 просмотра
Украина и Португалия подписали соглашение о безопасности

Шмыгаль и премьер Чехии обсудили реализацию артиллерийской инициативы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился со своим чешским коллегой Петром Фиалой в Праге, чтобы обсудить реализацию артиллерийской инициативы, усиление давления на Россию через санкции и конфискацию ее замороженных активов.

Война •   •  12859 просмотра
Шмыгаль и премьер Чехии обсудили реализацию артиллерийской инициативы

"ЕС рассматривает все варианты реакции": в Евросоюзе отреагировали на принятие в Грузии закона об "иноагентах"

Еврокомиссия повторила позицию ЕС, согласно которой принятый в Грузии закон об "иноагентах" "противоречит основным принципам и ценностям Евросоюза".

Новости Мира •   •  11071 просмотра
"ЕС рассматривает все варианты реакции": в Евросоюзе отреагировали на принятие в Грузии закона об "иноагентах"

Взрыв слышали в Харькове - СМИ

В Харькове прогремел взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Война •   •  12117 просмотра
Взрыв слышали в Харькове - СМИ