Деякі країни ЄС скасували обмеження для України на використання зброї для ударів по території рф - Боррель
Київ • УНН
Міністри оборони ЄС обговорять зняття обмежень на можливість України вражати цілі в рф переданим їй озброєнням, оскільки деякі країни-члени вже почали розв'язувати це питання.
Окремі країни Європейського Союзу вже змінили свою позицію щодо застосування наданої Україні зброї для ударів по цілях на території росії. Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, передає УНН.
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Також стоїть питання про те, чи дозволимо ми використовувати озброєння за територією України, на території Росії. Деякі країни-члени почали розв'язувати це питання – скасовуючи це обмеження. Це ще одна важлива тема, яку потрібно обговорити сьогодні
За його словами, зняття обмежень на застосування далекобійної зброї цілком можливе згідно з правом війни
Столтенберг відповів, чому зараз правильно зняти обмеження на західну зброю для ураження цілей усередині росії28.05.24, 17:21 • 20210 переглядiв
Згідно з правом війни, це (зняття обмежень - ред.) цілком можливо. Немає жодного протиріччя
Нагадаємо
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, союзникам слід переглянути обмеження щодо зброї для України, стверджуючи, що "згідно з міжнародним правом, право на самооборону включає право завдавати ударів по законних військових цілях за межами України".