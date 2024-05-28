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Деякі країни ЄС скасували обмеження для України на використання зброї для ударів по території рф - Боррель

Деякі країни ЄС скасували обмеження для України на використання зброї для ударів по території рф - Боррель

Київ • УНН

 • 43682 перегляди

Міністри оборони ЄС обговорять зняття обмежень на можливість України вражати цілі в рф переданим їй озброєнням, оскільки деякі країни-члени вже почали розв'язувати це питання.

Окремі країни Європейського Союзу вже змінили свою позицію щодо застосування наданої Україні зброї для ударів по цілях на території росії. Про це заявив  глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, передає УНН.

Деталі 

Також стоїть питання про те, чи дозволимо ми використовувати озброєння за територією України, на території Росії. Деякі країни-члени почали розв'язувати це питання – скасовуючи це обмеження. Це ще одна важлива тема, яку потрібно обговорити сьогодні

- заяви Боррель. 

За його словами, зняття обмежень на застосування далекобійної зброї цілком можливе згідно з правом війни

Столтенберг відповів, чому зараз правильно зняти обмеження на західну зброю для ураження цілей усередині росії28.05.24, 17:21 • 20210 переглядiв

Згідно з правом війни, це (зняття обмежень - ред.) цілком можливо. Немає жодного протиріччя

- впевнений глава дипломатії ЄС.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, союзникам слід переглянути обмеження щодо зброї для України, стверджуючи, що "згідно з міжнародним правом, право на самооборону включає право завдавати ударів по законних військових цілях за межами України".

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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