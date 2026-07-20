В ЕС ослабевает поддержка новых санкций против России из-за экономических интересов отдельных стран – FT

В Европейском Союзе снижается поддержка новых санкций против России, поскольку ряд государств отказывается одобрять меры, которые могут навредить их компаниям. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатов ЕС, пишет УНН.

Детали

По данным издания, Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия требовали исключений из 21-го пакета санкций или заблокировали отдельные его положения. Из-за необходимости единогласной поддержки переговоры между послами стран ЕС длились четыре дня, однако завершились безрезультатно.

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Financial Times отмечает, что Греция выступает против ограничений на транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны, аргументируя это рисками для судоходной компании Dynagas. По данным Kpler, с начала полномасштабной войны ее суда перевезли более 30 млн тонн российского СПГ.

Страны защищают собственные интересы

Португалия и Германия добиваются отмены запрета на импорт российской рыбы для поддержки собственной перерабатывающей промышленности. Франция и Италия хотят смягчить запрет на выдачу виз российским военным, а Австрия настаивает на размораживании около 2 млрд евро российских активов для компенсации потерь Raiffeisen Bank.

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Дипломаты предупреждают, что все больше стран ставят на первое место национальные экономические интересы, что может ослабить санкционную политику ЕС в отношении России.

По словам собеседников FT, задержка с утверждением 21-го пакета санкций происходит на фоне надежд союзников Украины, что экономическое давление заставит Москву согласиться на мирные переговоры. В то же время все больше европейских столиц сомневаются, что новые ограничения оправдывают потенциальные потери для собственной экономики.

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