Сибига призвал усилить давление на рф после массированной атаки на Киев 19 июля
Киев • УНН
Министр иностранных дел призвал к усилению давления на россию после атаки на Киев десятками баллистических ракет. Он требует разблокировать 21-й пакет санкций ЕС и ускорить поставки ПВО Украине.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международных партнеров усилить давление на россию после массированной ракетной атаки на Киев, в ходе которой, по его словам, российские войска применили около четырех десятков баллистических ракет. Обращение опубликовано в официальном Telegram-канале МИД, передает УНН.
Детали
Трус в москве, который боится встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы положить конец войне, продолжает вести войну против мирных людей
Главный дипломат страны подчеркнул, что россия совершила жестокую террористическую атаку на украинскую столицу, в результате которой погибли и были ранены мирные жители.
Мы призываем к принятию адекватных решительных ответных мер. Нам нужно сокрушительное давление на москву, чтобы положить конец этому террору
Сибига призвал Европейский Союз безотлагательно разблокировать 21-й пакет санкций против россии и не допускать пауз в усилении санкционного давления и международной изоляции рф.
Отдельно глава МИД подчеркнул необходимость без задержек выполнить договоренности по поставкам Украине дополнительных средств противовоздушной обороны и перехватчиков.
Каждый, кто задерживает поставки этих жизненно важных средств защиты, должен знать, что цена задержки измеряется человеческими жизнями
Министр также призвал к активизации работы антибаллистической коалиции и построению европейской системы защиты от баллистических ракет.
Кроме того, Сибига выступил против решений о возвращении россии к международным спортивным соревнованиям, заявив, что такие шаги фактически могут оправдывать военные преступления рф.
путина не остановить с помощью политики умиротворения. Он будет идти дальше и дальше, если его не остановить силой прямо сейчас. Предоставьте Украине все необходимые средства, чтобы остановить россию и положить конец войне
Напомним
В ночь на 19 июля рф атаковала Украину 166 средствами воздушного нападения. По состоянию на 08.30 зафиксировали попадания 23 ракет и 10 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение сбитых обломков БПЛА на 18 локациях.