В ЕС не согласовали 13-й пакет санкций против россии

Послы Европейского союза сегодня, 14 февраля, не смогли согласовать 13-й пакет санкций против России. Об этом написал на своей странице в соцсети Х журналист "Радио Свободы" Рикард Йозвяк, передает УНН.

Сегодня нет зеленого света по 13-му пакету санкций ЕС в отношении России. Германии нужна неделя, чтобы изучить пакет, который в основном состоит из людей и организаций, которые будут занесены в черный список. - написал журналист.

Новый пакет санкций ЕС к годовщине войны направлен против российских военных и технологических компаний - Euractiv

Детали

Ранее сообщалось что Европейский союз предлагает ввести санкции против 55 компаний и более чем 60 физических лиц в рамках нового пакета ограничений ко второй годовщине полномасштабного вторжения рф в Украину.

Впрочем позже европейские чиновники заявили, что санкционный список лиц причастных к войне в Украине хотят расширить до более чем 118 человек.