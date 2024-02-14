У ЄС не погодили 13-й пакет санкцій проти росії

Посли Європейського союзу сьогодні, 14 лютого, не змогли погодити 13-й пакет санкцій проти росії. Про це написав на своїй сторінці у соцмережі Х журналіст "Радіо Свободи" Рікард Йозвяк, передає УНН.

Сьогодні немає зеленого світла щодо 13-го пакету санкцій ЄС щодо росії. Німеччині потрібен тиждень, щоб вивчити пакет, що в основному складається з людей та організацій, які будуть занесені до чорного списку. – написав журналіст.

Новий пакет санкцій ЄС до роковин війни спрямований проти російських військових та технологічних компаній - Euractiv

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Раніше повідомлялось що Європейський союз пропонує запровадити санкції проти 55 компаній і більш ніж 60 фізичних осіб у рамках нового пакета обмежень до другої річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Втім пізніше європейські чиновники заявили, що санкційний список осіб причетних до війни в Україні хочуть розширити до більш ніж 118 осіб.